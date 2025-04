Gracyanne desabafa e confessa dificuldade para treinar pós-BBB: “Sofrendo”

A musa fitness Gracyanne Barbosa, que foi eliminada do reality show da TV Globo em março, conta que não consegue levantar as mesmas cargas de antes do programa

Nesta terça-feira, 1, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, surgiu treinando na academia em um vídeo compartilhado em suas redes sociais e fez um desabafo . Isso porque, após saír do BBB 25 em março, a influencer segue tendo dificuldades para retomar a carga de treinos que tinha antes de entrar no reality show da TV Globo.

“Está pesado. Eu estou sofrendo real para voltar” escreveu em vídeo em que aparece sendo auxiliada pelo seu personal trainer na academia.

Antes, Gracy havia confessado a diferença que notou em seu corpo após sair do programa e a dificuldade para voltar à rotina de exercícios físicos.

Durante o confinamento, a musa passava algumas horas por dia na academia — mesmo quando estava sem acesso ao cômodo, no Quarto Secreto.

No começo dacarreira, Gracyanne trabalhou como faxineira em uma academia, onde malhava nas horas vagas. Com o tempo, ela se tornou um dos maiores nomes do fisiculturismo e influenciadora fitness, compartilhando sua rotina de exercícios, dieta rigorosa, com direito a 40 ovos por dia, e estilo de vida nas redes sociais.

Gracyanne Barbosa deixou o BBB 25 no dia 18 de março com 51,3% dos votos. Ela compôs o grupo Camarote com a irmã Giovanna, que também já saiu do programa.

Gracyanne Barbosa qual é o percentual de gordura do seu corpo após o BBB

Recentemente, Gracyanne surpreendeu ao contar qual foi o impacto do BBB 25 em seu corpo. Ela ficou confinada no reality show e sem acesso à dieta que costumava consumir em seu dia a dia.

"Meu percentual de gordura ficou em 9,2%, o que foi uma surpresa positiva. Eu realmente achei que tinha ganhado gordura olhando no espelho, mas não aconteceu. Ainda assim, o que mais senti foi a mudança na saúde, não na estética." afirmou em entrevista ao O Globo. Confira o relato completo!

