Marina Ruy Barbosa posa de biquíni e mergulha com tartaruga-marinha em Noronha

A atriz Marina Ruy Barbosa impressiona os fãs ao surgir em uma série de fotos curtindo Fernando de Noronha nesta quarta-feira, 2

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, está curtindo os dias em Fernando de Noronha, Pernambuco, e, na tarde desta quarta-feira, 2, compartilhou uma foto mergulhando com uma tartaruga-marinha . Além do registro especial, a famosa também postou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, outras imagens do arquipélago.

Noronha é um dos grandes destinos ecoturísticos nacionais devido à sua rica vida marinha e é considerado um abrigo para a tartaruga-verde (Chelonia mydas) no Brasil.

Em meio aos registros, Marina republicou uma foto em que tirou ao lado da modelo Fernanda Motta. As duas se encontraram em Fernando de Noronha.

Nos cliques, elas apareceram de biquínu: "Nós no paraíso", disse a modelo. Confira:

Marina Ruy Barbosa é criticada por Cintia Chagas

Recentemente Marina Ruy Barbosa se pronunciou ao ser alvo de uma crítica feita pela influencer Cintia Chagas. Isso porque influencer compartilhou um vídeo da ruiva em um evento em Cannes cumprimentando um amigo. Então, Chagas julgou o gesto da atriz de pegar no braço de um rapaz ao encontrá-lo.

“Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho”, escreveu Cintia na legenda da publicação. Então, Marina respondeu nos comentários: “Obrigada pelo toque, ops, toque não pode, né, Cintia? Da próxima vez consulto antes como eu devo tratar meus amigos”. Confira!

