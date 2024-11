Juliette Freire e Kaique Cerveny desmentem rumores de noivado

Juliette Freire e Kaique Cerveny estão curtindo uns dias em Fernando de Noronha, mas desmentiram que um pedido de noivado aconteceria na viagem

Atualmente, Juliette Freire está curtindo uns dias de descanso em Fernando de Noronha acompanhada pelo namorado Kaique Cerveny.

Não demorou muito para que os internautas levantassem a hipótese de que o atleta iria pedir a amada em casamento do local paradisíaco. Porém, a ex-BBB compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories e desmentiu o boato.

"Tu ia me pedir em noivado?", perguntou ela. "Roubaram minha notícia, eles criaram a ideia antes de mim, aí eu fiquei pensando: 'Podia ter sido uma boa ideia'. Eu já ia fazer uma surpresa de um ano de namoro, podia ter pedido em casamento", respondeu o atleta.

Kaique ainda não descartou a possibilidade de se casar no futuro. "A ideia é boa, mas... Quando for fazer isso, amor, pode ter certeza de que vai ser especial só para nós dois", disse.

Viagem

Na quinta-feira, 31, Juliette Freire usou as redes sociais para contar aos seguidores que está em uma viagem especial com o namorado, Kaique Cerveny. Após enfrentar picos de estresse e ansiedade, a campeã do BBB 21 decidiu buscar refúgio em Fernando de Noronha para apreciar momentos mais relaxantes.

"Já tinha planejado fugir. Estou em Noronha porque me apaixonei. Kaique também. Semana retrasada, eu tive uns picos de estresse, tentei fazer a maquiagem de Halloween e tive uma crise de ansiedade no meio, aí Kaique falou: 'Vamos marcar alguma coisa para você ficar um pouco off'. Cumpri compromissos em São Paulo, aí pronto. A gente está em Noronha", disse Juliette nos Stories do Instagram.

E essa não é a primeira vez que o casal visita o arquipélago. Em julho deste ano, eles estiveram juntos no destino, marcando a primeira vez da cantora por lá. Durante a passagem, Juliette e Kaique capricharam nas fotos pelas paisagens.

