Vai casar! Juliette é pedida em noivado por Kaique Cerveny; veja o momento

Durante sua festa de aniversário antecipada, Juliette é pedida em casamento por Kaique Cerveny, com quem está há mais de um ano

A ex-BBB Juliette Freire vai casar! Neste sábado, 30, durante o jantar de comemoração de seu aniversário antecipado, a cantora revelou que está noiva de Kaique Cerveny ao oficializar o pedido em meio a amigos e familiares.

Segurando um microfone, o rapaz, de 26 anos, avisou a mãe da amada que eles já tinham tido o momento em particular, mas que gostaria de fazer isso para todas as pessoas próximas para receber a aprovação.

"Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedi a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque isso é mais especial, isso é um momento muito especial pra nós, então, dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa", falou Kaique e teve a confirmação da mãe de sua noiva.

Em recente entrevista para a Vogue, Juliette já havia falado sobre a possibilidade de se casar. "Acho que quando você está apaixonada, fala em casamento desde o primeiro dia", disse ela, que celebrou o primeiro ano de namoro no dia 27 de outubro. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", disse.

Veja como foi o pedido de noivado de Juliette:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Juliette fala sobre se relacionar com um homem mais novo

Prestes a completar 35 anos, Juliette comentou no videocast Acessíveis sobre se relacionar com Kaique, de 26 anos. "Homem mais novo tem a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como a rainha. Eu vejo muito comentário: 'Ave Maria, o que é que essa mina quer com esse menino mais novo?'. Isso com outras artistas, amigas, vejo muito esses comentários. Comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes", brincou ela.

Em seguida, Juliette afirmou que suas amigas também preferem homens mais jovens. "Os homens mais novos, primeiro que eles não têm a masculinidade tão frágil, segundo que eles tratam você como uma rainha, e isso é encantador. Então eu estou amando, e minhas amigas - que também estão com homens mais novos -, elas falam a mesma coisa".

Leia também:Juliette Freire esbanja simpatia durante passeio no shopping com a mãe