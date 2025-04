Vitória Strada revela como começou a amizade com Juliette: 'Santo bateu'

Em conversa no BBB 25, da Globo, Vitória Strada revela como conheceu Juliette Freire pessoalmente após a participação dela no reality show

A atriz Vitória Strada contou um detalhe curioso sobre sua amizade com a ex-BBB e cantora Juliette Freire. Em uma conversa no BBB 25 com Guilherme, ela contou como conheceu a amiga pessoalmente após o sucesso de Juliette no Big Brother 21.

“Quando a Ju veio para cá, tinha algumas pessoas que falavam que ela parecia comigo. Aí, em algum evento a gente se conheceu e a gente brincou sobre isso. E ela falou: ‘Vamos tirar uma foto, porque o povo vai adorar ver uma foto de nós duas juntas, depois que falaram tanto’”, disse ela.

E completou: “Acho que nosso santo bateu, sabe? Então, desde que a gente se conheceu, quando a gente se encontrava tinha um carinho muito grande. Eu não a vejo toda hora, mas tem um carinho enorme”.

Vale lembrar que Juliette já puxou votações de seus fãs para Vitória quando a atriz estava nos paredões do BBB 25.

Delma fala sobre namorado de Vitória

Na tarde desta terça-feira, 1, Dona Delma arrancou risadas das aliadas na área externa da casa. Em conversa com Daniele Hypolito e Vitória Strada, a sogra de Guilherme fez diversos elogios a Daniel Rocha, namorado da atriz, divertindo as aliadas.

Durante o bate-papo, a ginasta contou como conheceu seu marido, Fábio Castro. "E você e Daniel, como se conheceram?", perguntou para Vitória, que logo começa a contar como conheceu o parceiro.

"Ele é um fofo, né?", ressaltou Delma. "Ele é um gato.", completou.

"Ele é um gato, e ele é muito...Ele é um fofo", confirmou a namorada do ator. "E aquele corpão todinho?", questionou a pernambucana.

"Eu te amo, mulher! Você não existe", declarou Vitória Strada, aos risos. "Que homem é aquele", completou Delma.

"Daniel, se tiver Anjo ainda e eu pegar, faz o vídeo sem camisa para Del ver", brincou a atriz. "Não faça não, pelo amor de Deus. Estou suando já", brincou a pernambucana.

