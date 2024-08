Zé Vaqueiro lamenta notícias falsas sobre sua saúde após acidente de carro

O cantor Zé Vaqueiro, que sofreu um acidente recentemente, se pronunciou após se deparar com notícias falsas sobre seu estado de saúde

O cantor Zé Vaqueiro usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 22, para deixar um alerta ao público que o acompanha. O artista, que sofreu um acidente de carro na última semana, contou que tem sido vítima de fake news a respeito de seu estado de saúde.

Em seus stories no Instagram, Zé Vaqueiro garantiu que nada de grave aconteceu e lamentou que notícias falsas sejam veiculadas. Para quem não acompanhou, o veículo em que o famoso estava acabou batendo em alguns animais que atravessavam a pista.

De acordo com o cantor, notícias de que ele estaria em estado grave passaram a circular nos últimos dias. "Não queria falar nada de ruim e nem de negativo porque amanhã é dia de lançamento, mas creio que é necessário. Notícias falsas como essa acabam influenciando pessoas que não viram a notícia publicada por mim", iniciou.

"Fiquei um pouco preocupado, porque muita gente acaba acreditando nessas mentiras, nessas fake news. E me admira muito, porque postei a foto do carro aqui e que estava tudo bem. Realmente houve um acidente comigo semana passada, mas não aconteceu nada de ruim e ninguém se feriu", continuou Zé Vaqueiro.

Em seguida, o marido da influenciadora Ingra Soares ressaltou que tudo não passou de um susto e deixou um recado aos internautas. "A notícia informa que eu estou em estado grave no hospital e posta a foto do carro, que não foi a verdadeira, como muita gente aqui viu. Fica o alerta para vocês que vêem algumas notícias na internet, vão a fundo, atrás de veículos de respeito e profissionalismo", finalizou.

Zé Vaqueiro desmente fake news - Reprodução / Instagram

Zé Vaqueiro presenteia esposa com homenagem aos filhos

Esposa de Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra Soares usou as redes sociais recentemente para contar aos seguidores que ganhou um presente personalizado e bastante especial do cantor. Através de seus stories no Instagram, ela mostrou o item recebido em homenagem aos 3 filhos.

O presente escolhido por Zé Vaqueiro se trata de uma pulseira com as iniciais dos herdeiros: Nicolly, de 13 anos, Daniel, de 4, e Arthur, que faleceu com 11 meses de vida em julho deste ano. Na imagem compartilhada por Ingra, é possível perceber detalhes da joia cravejada na cor dourada.

"Olha que lindas, ganhei do marido", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, mostrando a pulseira no braço. Nicolly, fruto de um antigo relacionamento de Ingra Soares, reside com a mãe e o padrasto; confira detalhes do presente!