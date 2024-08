Zé Vaqueiro sofre acidente de carro na estrada: 'Perigo'

No Sul da Paraíba, cantor Zé Vaqueiro sofre acidente ao bater veículo em animais na estrada; artista contou como está após o susto

O cantor Zé Vaqueiro protagonizou um acidente na estrada na sexta-feira, 17, à noite. O susto aconteceu enquanto estava no volante de seu carro a caminho para uma apresentação no município de Alhandra, no Litoral Sul da Paraíba.

Em sua rede social, o artista compartilhou alguns cliques de como ficou o automóvel após o choque com animais que estavam passando na pista. Apesar de ter afetado o transporte, o famoso não ficou ferido e contou como ficou depois do choque.

"O perigo desses animais na estrada. Sempre que saio entrego minha vida e meus caminhos ao Senhor. Graças a deus ninguém se machucou", falou ao exibir os cliques tirados no local sem muita iluminação.

É bom lembrar que, no início de julho, o filho de Zé Vaqueiro, Arthur, faleceu aos 11 meses. O bebê morreu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos, que é quando ocorre uma deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos.

O pequeno estava internado desde que nasceu, em julho de 2023, na UTI em razão da Síndrome de Patau, que é uma condição que causa malformação. O pequeno chegou a ter alta hospitalar, mas durou apenas um dia e teve que voltar às pressas ao hospital ao sofrer uma parada cardíaca.

Esposa de Zé Vaqueiro ganha presente com homenagem ao filho que morreu

Esposa de Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra Soares usou as redes sociais na quarta-feira, 14, para contar aos seguidores que ganhou um presente personalizado e bastante especial do cantor. Através de seus stories no Instagram, ela mostrou o item recebido em homenagem aos 3 filhos.

O presente escolhido por Zé Vaqueiro se trata de uma pulseira com as iniciais dos herdeiros: Nicolly, de 13 anos, Daniel, de 4, e Arthur, que faleceu com 11 meses de vida em julho deste ano. Na imagem compartilhada por Ingra, é possível perceber detalhes da joia cravejada na cor dourada.

"Olha que lindas, ganhei do marido", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, mostrando a pulseira no braço. Nicolly, fruto de um antigo relacionamento de Ingra Soares, reside com a mãe e o padrasto. Veja o presente aqui.