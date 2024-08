Esposa de Zé Vaqueiro ganha presente com homenagem ao filho que morreu

Em meio ao luto após a morte do caçula, o cantor Zé Vaqueiro presenteou a esposa com item simbólico envolvendo os 3 filhos

Esposa de Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra Soares usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para contar aos seguidores que ganhou um presente personalizado e bastante especial do cantor. Através de seus stories no Instagram, ela mostrou o item recebido em homenagem aos 3 filhos.

O presente escolhido por Zé Vaqueiro se trata de uma pulseira com as iniciais dos herdeiros: Nicolly, de 13 anos, Daniel, de 4, e Arthur, que faleceu com 11 meses de vida em julho deste ano. Na imagem compartilhada por Ingra, é possível perceber detalhes da joia cravejada na cor dourada.

"Olha que lindas, ganhei do marido", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, mostrando a pulseira no braço. Nicolly, fruto de um antigo relacionamento de Ingra Soares, reside com a mãe e o padrasto.

Em meio ao luto, a família encontrou forças para comemorar o aniversário de 4 anos de Daniel, primeiro filho do casal. O primogênito de Zé Vaqueiro completou mais um ano de vida no dia 26 de julho e ganhou um mini buggy amarelo com pneus off road do papai coruja.

Zé Vaqueiro presenteia a esposa com pulseira - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingra soares (@lngra_)

Ingra Soares homenageia filho caçula

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares usou as redes sociais para compartilhar um desabafo em 24 de julho, dia em que seu filho Arthur completaria seu primeiro ano de vida. O pequeno, que nasceu com uma má-formação congênita e estava no hospital desde que chegou ao mundo, faleceu no dia 9 do mesmo mês.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Ingra compartilhou uma homenagem ao filho, exibindo uma foto gerada por inteligência artificial que mostra o pequeno nos braços de Deus. Na legenda, a influenciadora desabafou sobre a partida do bebê e expressou sua fé de que ele está descansando em um lugar melhor.

"Hoje o céu está em festa. 1 ano do Arthur, nos braços do senhor. Te amarei para sempre, você permanecerá vivo em meu coração”, disse a esposa do cantor. Em seguida, a influenciadora digital compartilhou um registro em que aparece olhando para o herdeiro em seu leito de hospital durante seus últimos dias de vida; confira mais detalhes!