Xororó e Noely se emocionam com atitude do filho, Junior

O cantor Xororó e a esposa, Noely Lima, ficaram surpresos com uma surpresa do filho, Junior, no palco. O artista homenageou o pai com trecho de show

O cantor Xororó e a esposa, Noely Lima, ficaram surpresos e emocionados com uma homenagem do filho, Junior. No último final de semana, o artista lançou a sua turnê Solo em Campinas, no interior de São Paulo, e dedicou um trecho do show para o pai. Em um vídeo nas redes sociais, ele compartilhou a emoção dos pais ao ficarem sabendo da homenagem.

Nas imagens, Xororó e Noely foram surpreendidos durante o ensaio geral do herdeiro. Eles estavam no local do show quando Junior chamou a atenção deles ao cantar a música Sinônimos, que é clássico sertanejo. Ele dedicou a canção ao pai, que é seu grande incentivador na carreira e na vida.

Xororó canta em japonês no novo álbum

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, agitou as redes sociais ao compartilhar o trecho de uma música cantando em japonês. A canção faz parte do novo álbum da dupla, chamado José e Durval - que são os nomes de batismo deles -, que será lançado no dia 20 de setembro.

No novo vídeo, ele compartilhou o trecho inicial da canção 'Nada Sou', que é uma parceria com o grupo Begin. A música foi gravada em 2014, quando o grupo nipônico esteve no Brasil, e é uma regravação de uma música tradicional japonesa.

Em uma audição na semana passada, Xororó contou que não fala japonês, mas se esforçou para aprender o início da música para a gravação. "Esse comecinho não tinha [quando ele canta em japonês], a gente gravou só a parte em português e ele começava. Como é o nosso álbum, precisa que eu comece cantando. Eu ouvi ele cantando, escrevemos em português, e fizemos a voz do começo em japonês", afirmou ele.

