A cantora Preta Gil tem o seu estado de saúde atualizado nesta terça-feira, 8, após ser transferida em uma UTI aérea para hospital de São Paulo

Nesta terça-feira, 8, um novo boletim médico foi emitido sobre o estado de saúde de Preta Gil , de 50 anos. A equipe médica do hospital em São Paulo diz que a cantora "encontra-se internada no Hospital Sírio-Libanês desde a última segunda, 7, para acompanhamento oncológico." Os médicos afirmaram ainda que a cantora "segue estável e não há previsão de alta nesse momento."

Preta foi levada para a unidade médica na capital paulista para continuar tratando uma infecção urinária, e ser acompanhada pela equipe do médico Roberto Kalil Filho - que faz o acompanhamento do câncer que acomete a artista.

Na ocasião, a cantora compartilhou com seus seguidores o momento em que estava no jatinho, assessorada pela UTI aérea, do Rio de Janeiro com destino para São Paulo.

A cantora se divertiu com o momento "cochilo" ao lado da irmã Bela Gil. Preta brincou com bordão da influencer Virginia Fonseca, que viralizou recentemente: "Mãe pode dar beijo?"

Boletim médico de Preta Gil é atualizado nesta terça-feira, 8 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Flora Gil revela como está Preta Gil após UTI aérea para São Paulo

Nesta terça-feira, 8, a madastra de Preta, Flora Gil, contou como ela está e disse que a enteada está rodeada de amor dos amigos e da família.

"Estou no Rio e Preta já está em São Paulo, no Sírio-Libanês. Ela ficou no Rio, mas as equipes SP e RJ resolveram deixá-la no Sírio uma vez que a equipe de médicos que a assiste é de SP. Ela teve um quadro de febre leve e por isso preferiram deixá-la no hospital para cuidar de uma possível infecção. Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família", afirmou à Quem. Confira!

