Ana Castela se diverte no show de Gustavo Mioto ao lado dos amigos

Quase quatro meses após o término com Gustavo Mioto, Ana Castela foi vista aproveitando o show do cantor no último domingo, 6, em Londrina, no Paraná . A Boiadeira marcou presença no festival sertanejo onde também está confirmada como atração no próximo sábado, 12.

Em um vídeo compartilhado por um fã-clube do casal, Ana Castela surgiu curtindo o show e cantando "Fronteira", parceria dela com Mioto. Rumores que circulam entre os fãs nas redes sociais indicam que, após a apresentação, os dois teriam seguido para o mesmo after, realizado na casa do cantor Luan Pereira.

Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Mioto colocaram um ponto final no relacionamento em dezembro de 2024. Juntos desde 2023, os sertanejos viveram um romance marcado por idas e vindas, com o terceiro término sendo anunciado oficialmente no dia 13 de dezembro, por meio da assessoria do cantor.

Em entrevista ao "The Noite" com Danilo Gentili, Naiara Azevedo relembrou o momento em que assumiu a própria carreira e descobriu que sua antiga gestão não havia repassado os royalties de "Palhaça" para Ana Castela, música gravada em 2023. A cantora sertaneja exaltou o apoio da Boiadeira durante essa fase.

"A Ana Castela pode ser jovem, mas é uma grande mulher. Aconteceu uma situação comigo e com ela, onde eu fui tomar conhecimento mais afundo de como estavam os meus negócios, e eu gravei uma música com a Ana Castela.", iniciou. "Eu vi que, nessa música, a pessoa que fazia a gestão da minha carreira fez um 'bem-bolado' onde a minha metade [do dinheiro] e a metade da Ana veio só para a Naiara Azevedo", detalhou a famosa.

“Quando tomei ciência disso, peguei o meu telefone e disse para Ana que tinha descoberto essa pendência, que tinha uma dívida e queria acertar com ela. Ela disse: ‘Fica tranquila, você não me deve nada. Vai se reestruturar, vai correr atrás da sua carreira, e o que você precisar de mim, estou aqui para te ajudar.’ Por que estou falando sobre isso? Porque as pessoas precisam saber o quanto essa grande mulher é incrível”, ressaltou Naiara ao relembrar do episódio.

