A filha da atriz Flávia Alessandra, a atriz Giulia Costa, classifica como "desrespeito" o retorno das peças de cintura baixa à moda

Filha da atriz Flávia Alesssandra, a atriz Giulia Costa, de 25 anos, criticou o retorno das calças de cintura baixa à moda e classificou a volta como um "desrespeito". O desabafo aconteceu durante o videocast Pé no Sofá Pod, que comanda ao lado da mãe.

Em episódio recente, elas conversaram sobre as roupas que "amavam vestir, mas hoje, morrem de vergonha por ter usado".

"[Sempre] tem alguma coisa que lá atrás você colocou e, hoje, fala: 'Não me vejo'. Eu, por exemplo, tive o momento balonê e, hoje, não me vejo mais, e calça baggy de cintura alta, que é tudo junto", disse.

Giulia, por sua vez, citou as peças de cintura baixa como exemplo de tendência fashion que considera gordofóbica. "Cara, sério, porque fazem isso? É um desrespeito com quem tem quadril, é a moda gordofóbica voltando com tudo. É horrível cintura baixa".

A filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo (1992–2002) ainda disse que não se sente confortável em usar peças que lhe apertam. "Eu prezo muito pelo meu conforto em roupa, eu preciso estar confortável numa roupa. Se a roupa me aperta, acho que pode ser um sinal de que não tenho uma relação muito saudável com meu corpo, pode ser um pouco disso, mas se a roupa me aperta o mínimo que seja, não consigo usar".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Giulia Costa recusa papel de personagem obesa

Recentemente, Giulia Costa compartilhou detalhes sobre sua decisão de recusar um papel. Em entrevista ao podcast FatalCast, ela explicou sua preocupação em abrir espaço para alguém que realmente se encaixe no perfil desejado.

"Um produtor de elenco veio me chamar para fazer uma personagem que era obesa. Eu falei: ‘Olha, não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal vocês estarem trazendo isso para a trama'", começou.

Ao analisar o roteiro, Giulia não hesitou em recusar o papel. "Quando fui ler [o texto], ela [a personagem] estava em uma academia e falava assim: ‘Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?’", relatou. Confira!

Leia também: Flávia Alessandra comenta sobre autoestima em bate papo com a filha