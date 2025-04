Fernanda Paes Leme faz reflexão após receber notícia triste: 'A vida é assim'

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme fez uma reflexão sobre a brevidade da vida após receber uma notícia triste. Veja!

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 8, a atriz contou que estava embarcando para gravar um podcast quando foi surpreendida com o cancelamento do programa devido à morte repentina de um membro da equipe.

"Ontem eu ia para o Rio, fazer um bate e volta para gravar um podcast e simplesmente, quando eu estava entrando no avião, a apresentadora, que não vou expor aqui, mas que é muito especial e legal, me ligou muito triste porque tinha falecido uma pessoa da equipe do podcast. A equipe toda foi surpreendida por essa notícia muito triste", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que o rapaz morreu em um assalto e fez uma reflexão sobre a brevidade da vida. "Simplesmente tiraram a vida do rapaz. Uma tristeza porque a vida é assim. Quando você vê, alguém que você ama pode não voltar para casa. Por isso temos que dar muito valor a todo mundo que está a nossa volta", concluiu.

Maternidade

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar um novo vídeo com a filha, Pilar, que está com 11 meses.

No vídeo postado em seu perfil, a atriz e apresentadora mostra que precisou usar toda sua criatividade para conseguir fazer inalação da pequena, que é fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

Como Pilar não queria parar quieta, Fernanda sentou no chão e colocou a herdeira na bacia cheia de pregadores de roupa. Enquanto a menina se divertia, a mamãe tentava fazer a inalação. "Se vira na criatividade para a criança de quase um ano (que não para quieta) fazer inalação…hoje a Pilar foi para a bacia cheia de pregadores. Repara na fofurice e na boca cheia de dente", escreveu a famosa na legenda.

Os internautas ficaram encantados. "Pilar, nossa miss simpatia, mesmo precisando de inalação continua com sua risada contagiante", disse uma seguidora. "Veeeeeei, ela ri igual a você! Que amor! Adoro essa risada!", observou outro. "A fofura que é esse neném, meu Deus", falou uma fã.

