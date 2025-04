Com a redução do 'TV Fama', Fefito se despede do programa e da RedeTV!

O apresentador Fefito usou as redes sociais para se despedir da emissora, dos colegas de trabalho e do programa que integra; confira os detalhes!

O jornalista Fernando Oliveira, conhecido como Fefito, usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para se despedir da RedeTV! e do programa TV Fama, do qual fazia parte desde 2022. Com a emissora adquirindo os direitos de transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, a atração passará a ser exibida apenas três vezes por semana.

Atualmente com quatro apresentadores, a RedeTV! e Fefito concluíram que não havia necessidade de tantas pessoas. Em um acordo consensual, decidiram encerrar o contrato. Apesar da decisão, o jornalista não deixou de demonstrar a sua gratidão pela emissora.

“Trabalhar na RedeTV! sempre foi um sonho antigo, já que eu era um assíduo espectador da Manchete. Foram anos negociando até ir para o TV Fama. Fui muito feliz nesses três anos” , iniciou.

Ele também fez questão de agradecer à equipe e aos colegas de trabalho que o acompanharam ao longo de sua trajetória no programa, e destacou o ambiente acolhedor e a parceria nos bastidores: “Tive o apoio da melhor produção do mundo, dos melhores diretores, das melhores e mais divertidas equipes técnicas. Não tenho como mensurar e agradecer o carinho que recebi do pessoal do áudio, da edição, de câmera, de figurino, da copa. Dos meus colegas de trabalho, que viraram amigos. João Kleber, Geraldo, Simone Garutti, Claudete e tantos outros, como o Ronnie Von, que já conhecia. A maquiagem então, sempre foi uma festa”.

Fefito elogiou os colegas de elenco e exaltou o trabalho da equipe de reportagem. “O TV Fama tem os melhores repórteres e dava orgulho de ver a batalha deles para conseguir as melhores matérias. Flávia foi um encontro delicioso e divertido que vou levar para a vida. Leaozinho, a gente é um encontro de almas, você sabe. Nelson é um medalhão".

“Muito muito muito obrigado por esse tempo. Não tenho do que reclamar. Missão mais que cumprida, com audiência subindo super bem ao longo da exibição. O TV Fama seguirá on. E eu já já estou roteando por aí de novo” , completou o jornalista

Com a saída de Fefito, o TV Fama seguirá no ar com um trio de apresentadores: Flávia Noronha, Nelson Rubens e Leão Lobo.

Confira os registros publicados por Fefito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Oliveira (@fefito)

