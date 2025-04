Filha de Pocah rouba a cena em evento de moda. Confira!

A cantora Pocah chegou no São Paulo Fashion Week acompanhada pela filha Vitória, de oito anos, que roubou a cena no evento

Nesta terça-feira, 8, aconteceu mais um dia do São Paulo Fashion Week no shopping JK Iguatemi, localizado em um bairro nobre da capital paulista.

A cantora Pocah, que desfilará em uma das grifes do evento, fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local e ousou ao usar um vestido transparente.

A artista estava acompanhada pela filha Vitória, de oito anos, que roubou a cena. A pequena mostrou que a paixão pela moda é herança de família e arrasou com um look todo preto e um casado peludo nas cores preto e rosa.

Vai rolar casamento?

Pocah foi pedida em casamento por Ronan Souza em 2021, mas até agora o casal ainda não oficializou a união. A cantora admitiu que tem o sonho de subir ao altar, mas que isso não é prioridade no momento.

"Eu realmente tenho sonho de casar. Eu acho lindo, acho bonito, e é um sonho que eu sonho em conjunto com meu marido. Ele também tem essa vontade. Mas se eu falar que a gente está vendo, está pensando e falando sobre isso, é mentira", disse ela em entrevista para a Quem.

A artista afirmou que está focada em sua carreira e possui uma rotina muito exaustiva. "A gente não está, porque não estamos focados nisso. O meu foco era e ainda é totalmente na minha carreira. Ele trabalha comigo. Tem dia que a gente quase enlouquece. Chega em casa morto. Ontem mesmo, a gente chegou em casa deitamos na cama direto... Foi difícil, quase que nem banho a gente toma. É muito exaustivo, mas vale a pena. É um trabalho que a gente sonha muito em conjunto", afirmou.

Por fim, Pocah elogiou o noivo e contou que o casamento está nos planos para o futuro. "É muito gostoso sonhar isso com ele, ter alguém que sonha, idealiza as coisas e realiza junto. É óbvio que a gente pensa em casar, mas só que mais para frente, quando as coisas estiverem mais tranquilas. Estamos vivendo um momento de metas e, quando a poeira baixar, a gente vai pensar em oficializar. Eu não vou dar conta de montar um casamento. Agora eu não consigo, eu não sou capaz", concluiu.

Leia também: Pocah defende Vitória Strada após acusações de racismo