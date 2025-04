Em conversa com os aliados no Quarto Nordeste, João Gabriel criticou atitude de Vitória Strada no último Sincerão; assista

Nesta segunda-feira, 7, João Gabriel comentou com João Pedro e Maike sobre a participação de Vitória Strada no último Sincerão. Após ser indicada por João Pedro, a atriz caiu na piscina de gosma e teve uma crise de riso antes mesmo de iniciar sua defesa.

"Que risada forçada da Vitória. Deu para ver, filho. Gente, eu conheço", disse o emparedado em conversa no Quarto Nordeste. "Toda hora ela está falando: 'Ri de nervoso'. Mas eu sei", completou João Gabriel.

Na sequência, o brother comentou que a atriz tentou se justificar para não dar a impressão de que estava tirando sarro dele. "Ela falou para mim, chegou em mim, 'debochei de você não'", relembrou o salva-vidas de rodeio.

"Mas a risada... Não foi risada sadia não. Tipo uma risada que sai espontânea. Na hora que o Tadeu (Schmidt) falou ela já mudou na hora. Eu percebo 'os trem'", finalizou.

Assista:

USEM COMO INCENTIVO! ❌ O voto é para ELIMINAR, vote em JOÃO GABRIEL.⚠️ O LINK de votação:🗳️ VOTO ÚNICO: https://t.co/P4j3KWC11c🦩 VOTO DA TORCIDA: https://t.co/tCvn9WRu7Y#TeamStrada#ForaJoaoGabrielVideo: Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/QdxRFqUmlX — Vitória Strada 🦩 (@StradaVitoria) April 8, 2025

João Gabriel lamenta escolha de brother

A nova liderança de Maike no BBB 25 virou assunto entre os brothers na madrugada de segunda-feira, 7. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, os irmãos gêmeos João Pedro e João Gabrielrefletiram sobre o amigo ter colocado somente um deles no VIP.

Desta vez, Maike, que tinha direito a somente duas pulseiras, escolheu João Pedro e Renata para ter acesso ao Apê do Líder e as demais regalias do 'reinado'. A escolha do brother, no entanto, não agradou muito o salva-vidas deixado de fora.

"Maike pensando com a cabeça de baixo... Duas semanas que nós estamos na Xepa. Nós somos um grupo…", lamentou João Gabriel. Vale lembrar que Maike e Renata deram o primeiro beijo na última festa do reality show, realizada na madrugada de sábado, 5.

Momentos depois, os irmãos gêmeos conversaram com o líder a respeito da situação. "O que cê pensou?", questionou João Pedro. "Pensei em você que estava no paredão comigo e na Renata. Mas vacilei, mano, foi mal...", disse Maike.

"Pensando com a cabeça de baixo, fi... Eu fiquei só pra entender. Você mesmo pregou esses dias pra trás. Tem duas semanas que tô na Xepa. Eu tô no paredão e nem quero ficar quebrando a cabeça com isso", disparou João Gabriel. "Vacilei contigo", lamentou Maike, por fim.

