Em novo projeto infantil, Xuxa revela bastidores de clipe com pintura artística

Produzindo um novo projeto infantil, Xuxa Meneghel impressionou os seguidores ao exibir imagens dos bastidores de novo clipe

Nesta terça-feira, 8, Xuxa Meneghel compartilhou com os seguidores registros especiais dos bastidores do clipe de sua nova canção, “Todas As Cores”. As imagens foram divulgadas em seu perfil nas redes sociais e revelaram um detalhe que logo chamou atenção: a apresentadora aparece com o corpo completamente pintado para a produção , lançada oficialmente na última segunda-feira, 7.

"O que acharam do visual do clipe 'Todas as Cores'? Quem fez a pintura e maquiagem, que foi inspirada em um dos meus figurinos mais famosos do Xou da Xuxa, foi a Hellena Borgys, que venceu o 'Caravana das Drags', e o marido dela Thales Cristovão. Ficou maneiro, né? Eu amei!", escreveu Xuxa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados. "Ficou sensacional, achei que fosse uma roupa mesmo", ressaltou uma seguidora. "Lindo demais, maravilhoso podermos acompanhar todos os detalhes da produção", elogiou outra. "Que legal, ficou demais", disse mais uma.

A novidade integra o mais recente trabalho musical da eterna Rainha dos Baixinhos, o “Xuxa Só Para Baixinhos 14”. O retorno ao projeto dedicado ao público infantil foi anunciado por Xuxa no final de janeiro, durante sua participação no programa Mais Você.

Assista:

Detalhes do novo projeto de Xuxa

No dia 27 de março, Xuxa Meneghel completou 62 anos de uma trajetória com muitos motivos para celebrar. Ela, porém, evita grandes comemorações. "Fiquei um pouco traumatizada porque por quase 15 anos eu tinha três festas de aniversário: uma em casa com amigos e familiares, outra com pessoas públicas e empresários e uma terceira com os fãs. Já comemorei demais", explica.

Mas a data não passará em branco. Ela marcou para o dia 27 o lançamento do audiovisual Xuxa Só para Baixinhos 14 – Cores. Desta vez, com foco nas cores, o projeto tem 13 músicas inéditas. "Lanço nessa data porque é um presente que estou dando para mim, que é voltar a fazer algo para o público que amo", diz.

A seguir, Xuxa revela detalhes do projeto, fala de cobranças e do sucesso de Deu Petch!, série que apresentou no Fantástico, da Globo. Confira trechos da entrevista da eterna Rainha dos Baixinhos para a Revista CARAS.

