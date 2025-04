Wellington Muniz, o Ceará, opina sobre volta do Pânico para a TV: 'Não daria'

Wellington Muniz, conhecido como o Ceará, foi sincero ao opinar sobre uma possível volta do programa Pânico para a TV. Confira!

Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, ficou famoso com suas imitações no programa Pânico, que estourou nos anos 2000 e durou até 2017.

Em uma entrevista para o Splash, do UOL, o humorista afirmou que o público sente saudades, mas hoje seria impossível um retorno do Pânico para a TV. "Hoje, não daria pra fazer. Se desse, estaria no ar até hoje. O que eu mais escuto na rua é: 'Poxa, por que o Pânico não volta para a TV?'. Eu falo: 'Amigo, porque os tempos mudaram'. Não é a gente que decide, é o público", disse ele.

O famoso ainda afirmou que algumas piadas não fazem mais sentido nos dias atuais. "Não tem arrependimento. É uma coisa para se aprender. Eu não me arrependo, porque não fiz com maldade. Tem coisa das quais você ria nos anos 1980, das quais você não ri mais hoje. Você não ri porque aquilo não cabe mais como humor ou porque você já ouviu demais, se repetiu. Na segunda, quarta, quinta, sexta vez [que você ouve], não tem mais graça, não é novidade. E é isso".

Para Ceará, é importante se adaptar ao humor do público. "Isso vai do discernimento, da humildade e da sabedoria de cada profissional, como humorista. Não adianta querer bater de frente e falar assim: 'Não, essa piada eu vou contar assim mesmo'".

Por fim, o humorista celebrou o sucesso do Pânico e revelou sua vontade de voltar à TV com um Talk Show. "É muito legal olhar para trás sem ressentimento, sem angústia. O que passou, passou. Foi aprendizado. Foi um programa de sucesso. As pessoas, gostando ou não, têm que aceitar, têm que respeitar. Foi um sucesso graças ao público e graças a todo o elenco que se empenhou na produção. Eu tenho muita vontade de voltar para a televisão, mas não para fazer aquilo que os donos querem ou que as pessoas querem, mas aquilo que eu acredito e aquilo que vai me dar prazer".

Quanto Wellington Muniz ganhava na época do Pânico?

O humorista e apresentador Wellington Muniz, conhecido pelo personagem Ceará, revelou um detalhe curioso sobre sua carreira durante sua participação no Festa da Firma Podcast, que foi ao ar na noite da última quarta-feira, 2. Ele contou quanto ganhava mensalmente no auge do Pânico na TV!.

Durante a entrevista, o apresentador do podcast foi direto e questionou: “Quanto você ganhava lá, na RedeTV!? Sem enrolação! Quero saber valores”. Sem rodeios, o humorista respondeu: “Por volta de R$ 300.000. Eu também fazia eventos corporativos, além de campanhas publicitárias”.

Wellington também comentou sobre as campanhas publicitárias de sucesso em que trabalhou ao lado de outras celebridades.“Teve uma época em que fiz campanha com o Vesgo para a Vivo, e olha só com quem eu estava: Gisele Bündchen, Robinho, que na época não tinha os problemas que está enfrentando agora, Henri Castelli, Carolina Dickemann, que teve um problema no passado com o Pânico, Preta Gil – melhoras para ela. Estávamos fazendo campanhas com grandes nomes da Globo, famosos de renome”, relembrou.

