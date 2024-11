Junior mostra todo o seu talento na estreia da Solo Tour. Saiba como foi!

Junior retorna ao lugar que os fãs tanto sentiam falta dele: os shows de pop com coreografias, banda, ballet, figurinos e muito talento

O cantor e músico Junior está de volta aos palcos! Na noite de sábado, 9, o artista retornou ao lugar que os fãs tanto sentiam a falta dele: os shows de pop com coreografias, banda, ballet, figurinos, muita luz e música para cantar a plenos pulmões.

Depois de vários meses de ensaios, ele fez a estreia da Solo Tour com um show em Campinas, no interior de São Paulo. Com a plateia lotada de fãs, Junior mostrou todo o seu talento e qualidade profissional com um espetáculo impecável.

Ele organizou um show que é fiel ao conceito artístico que criou desde o início da carreira solo. Ele sempre destacou o seu voo solo na nova fase profissional e foi isso que ele fez no show: levou os fãs junto com ele para um voo solo. Com referências para pulos de paraquedas e viagem de avião, ele encantou com um show muito bem amarrado e que conta uma história do início ao fim, com direito a momentos de diversão, dança e emoção.

Junior escolheu um repertório que engloba boa parte das músicas de sua carreira solo com canções presentes no álbum Solo e também resgatou músicas que os fãs amavam de sua carreira em dupla com Sandy, como Enrosca e Libertar. Além disso, ele protagonizou um momento emocionante ao homenagear seu pai, o cantor Xororó.

O cantor apresentou a música Sinônimos, que é clássico sertanejo, enquanto usava uma jaqueta country. Logo depois, ele explicou o motivo da música em seu show: homenagear o pai, que foi o seu grande incentivador. Para quem não lembra, Xororó foi o grande incentivador da Turnê Nossa História, que marcou a celebração dos 30 anos da dupla Sandy e Junior em 2019. Foi durante esta turnê de retorno que Junior sentiu a vontade de lançar sua carreira solo no pop. Tempos depois, Xororó surge de novo para incentivar o filho a iniciar a produção da fase solo. Ele deu para o filho um trecho de uma canção, que se transformou na música Sou, e foi o pontapé inicial da carreira solo de Junior.

Emocionado com a estreia, Junior celebrou a música e seu talento no palco com os fãs e entregou um espetáculo. “Eu estou extasiado de estar aqui com vocês estreando, finalmente, a Solo Tour. Como eu esperei por este momento! Por uma coincidência maluca da vida, hoje, 9 de novembro, faz exatamente 5 anos que eu pisei pela última vez no palco para fazer um show cantando para vocês. Só é possível estar aqui fazendo esse som e acreditando no que eu sinto porque vocês estão presentes para mim. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas que está aqui hoje tem um significado muito grande na minha história. Eu fico feliz em sentir o carinho de vocês. Muito obrigado”, disse ele no palco.

A Solo Tour ainda passará pelas cidades de São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte até o final de 2024, e retornará em 2025.

Veja as fotos do show de Junior: