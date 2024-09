Saiba qual é o valor da fortuna de Shawn Mendes

Shawn Mendes faz show no Rock in Rio neste domingo, 22. Saiba qual é o valor da fortuna do artista, que tem apenas 26 anos e é milionário

O cantor Shawn Mendes vai se apresentar no palco do Rock in Rio neste domingo, 22, e é uma das atrações mais esperadas de todo o festival. Porém, você sabia que ele já é milionário?

Com apenas 26 anos de idade, ele já tem 11 anos de carreira e é dono de uma fortuna avaliada em US$ 54 milhões - cerca de R$ 300 milhões .

Shawn nasceu em 1998 em Ontário, Canadá, filho de um português, Manuel Mendes, e da inglesa Karen Rayment. Ele se tornou cantor, compositor e modelo.

A carreira dele na música começou ainda na adolescência, quando postava vídeos de Cover de músicas na internet. Então, ele conquistou seguidores e chamou a atenção de uma gravadora, com a qual assinou contrato. Com 15 anos, ele lançou o hit Life of the Party, com a qual conquistou o público internacional. Em 2014, ele foi eleito um dos 25 adolescentes mais influentes do ano pela revista Time. Shawn já foi indicado ao Grammy por três vezes e já ganhou outros prêmios da música.

Em sua vida pessoal, ele é apaixonado por carros e possui uma coleção de veículos em sua casa. Os carros dele são avaliados em cerca de R$ 5,3 milhões e inclui modelos da Land Rover, Mercedes-Benz, Cadillac e Jeep.

Shawn Mendes na praia

Shawn Mendes soube aproveitar seu tempo no Rio de Janeiro antes do show e foi visto curtindo uma praia na tarde desta sexta-feira, 20.

O canadense foi fotografado comendo salgadinhos na areia, fazendo embaixadinhas com uma bola de futebol na beira do mar. Ele acenou e sorriu para o paparazzo presente no local. Confira os cliques do astro: