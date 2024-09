Shawn Mendes surpreende com aparição inesperada no interior de Goiás

Vai morar no Brasil? Shawn Mendes surpreende ao fazer visita inesperada ao interior de Goiás uma semana após shows no Rock in Rio

Nesta sexta-feira, 27, Shawn Mendes surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer inesperadamente em Caldas Novas, no interior de Goiás. Após suas apresentações no Rock in Rio, no Rio de Janeirou, o cantor canadense decidiu estender um pouco mais sua estadia no país e impressionou ao explorar novas regiões do Brasil.

Segundo o GShow, Shawn foi filmado por um fã ao desembarcar em Caldas Novas, Goiás, na última quinta-feira, 26. Simpático, o cantor atendeu admiradores e funcionários do aeroporto e tirou diversas fotos, que rapidamente repercutiram nas redes sociais, já que raramente artistas saem da rota tradicional de shows.

Até o momento, Mendes não revelou o motivo de sua viagem, mas há especulações de que ele possa estar explorando alguns dos principais atrativos da região, como resorts, parques aquáticos e as belezas naturais. Vale lembrar que durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, Shawn não fingiu costume e fez questão de turistar.

Enquanto não se apresentava no festival, Shawn aproveitou ao máximo seu tempo na cidade maravilhosa. O cantor canadense foi flagrado na praia comendo salgadinhos na areia e mostrando suas habilidades com a bola ao fazer embaixadinhas na beira do mar. Sempre simpático, ele acenou e sorriu para o paparazzo que registrava o momento.

Aliás, essa é a segunda vez do cantor no Brasil - a primeira foi em 2017, no próprio Rock in Rio. Sua apresentação aconteceu no último domingo, 27, quando ele realizou o show de encerramento do Palco Mundo: “Brasil, você é luz nesse mundo. Eu te amo”, o artista celebrou e agradeceu após sua apresentação no festival.

Qual é o valor da fortuna de Shawn Mendes?

Shawn Mendes se apresentou no palco do Rock in Rio no último domingo, 22, e foi uma das atrações mais esperadas de todo o festival. Porém, você sabia que ele já é milionário? Com apenas 26 anos de idade, ele já tem 11 anos de carreira e é dono de uma fortuna avaliada em US$ 54 milhões - cerca de R$ 300 milhões; saiba mais sobre o cantor.