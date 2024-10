Sandy terá um novo programa na TV, diz colunista

Durante hiato dos shows, Sandy deverá lançar um programa em canal especializado em música. Entenda mais sobre os rumores

A cantora Sandy voltará a mostrar o seu lado de apresentadora na TV. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, ela deverá ter um programa para chamar de seu no canal Multishow, que é especializado em música.

Segundo o jornalista, a atração ainda é guardada em segredo nos bastidores da TV, mas já estaria com tudo combinando. Inclusive, a produção já estaria em busca das convidadas, que envolvem nomes como Ivete Sangalo, Xuxa, Paula Toller e Marisa Monte.

A estreia deve ser em breve.

Neste momento de sua vida, Sandy vive um período sabático. Em junho de 2024, ela anunciou uma pausa por tempo indeterminado dos shows na carreira solo. Ela fez o seu show de despedida e disse que voltará aos palcos no futuro. Além disso, a cantora vive o seu primeiro ano como solteira depois de encerrar um casamento de 15 anos.

Sandy fez homenagem para o ex-marido

A cantora Sandy surpreendeu ao mandar um recado para o seu ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima. No dia 11 de outubro, ele fez aniversário e completou 42 anos de idade. Para celebrar a data especial, a artista fez questão de homenagear o ex.

Em um post no Instagram, ela mostrou uma foto e um vídeo dele nos parques de diversões da Disney e fez elogios para o pai do seu filho. "Hoje é dia desse “cemporcentista” profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita!! E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece!! PS: É claro que tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né? Hehehe…", disse ela.

