Sandy teria sido vista com suposto novo affair, diz colunista

Será?! Colunista e jornal dizem que Sandy teria sido vista com suposto affair em duas ocasiões. Entenda os boatos envolvendo a cantora

A cantora Sandy foi alvo de novos rumores envolvendo sua vida pessoal. Poucos meses após surgirem rumores de que ela estaria conhecendo melhor o médicoPedro Andrade, o colunista Leo Dias contou que ela teria sido flagrada com ele em uma viagem para a Itália.

Nesta terça-feira, 1º, o portal do colunista informou que uma foto de Sandy e Pedro abraçados foi feita na Itália. Porém, a imagem está em baixa qualidade e os dois ainda não se pronunciaram sobre a possibilidade de um romance.

Além disso, o Jornal Extra também trouxe uma reportagem, nesta semana, informando que Sandy teria sido vista em uma sorveteria de Campinas, no interior de São Paulo, com Pedro Andrade e o filho, há poucos dias.

Vale destacar que Sandy sempre foi muito discreta com sua vida pessoal. Ela cresceu na frente dos holofotes por ter formado a dupla com o irmão ainda na infância. Por isso, ela sempre preservou a sua vida romântica dos rumores.

A cantora terminou o casamento com Lucas Lima, pai do seu filho, há pouco mais de um ano. Desde então, ela não assumiu nenhum relacionamento. Quando surgiram os primeiros rumores sobre o médico Pedro Andrade, ela manteve o silêncio e não se pronunciou na imprensa ou nas redes sociais.

Atualmente, Sandy vive um período sabático. Ela se afastou dos palcos por tempo indeterminado, mas afirmou que voltará a fazer shows no futuro.

Qual é o preço da consulta com Pedro Andrade?

O nome do médico Pedro Andrade ficou em alta nas redes sociais nesta semana após o início dos rumores de que ele estaria vivendo um affair com a cantora Sandy. Enquanto os dois não pronunciam sobre o assunto, que tal saber mais sobre a profissão do rapaz?

Pedro é médico formado pela Universidade de São Paulo e faz o doutorado em Genômica na USP. Além disso, ele tem pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Com tudo isso em seu currículo, o profissional atende seus pacientes em um consultório em São Paulo.

A consulta com Pedro Andrade gira em torno de R$ 3.500 e a agenda dele está lotada até fevereiro de 2025. A intenção do tratamento oferecido por ele é ter uma visão ampla da vida do paciente, incluindo a saúde física, mental e emocional.