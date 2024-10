Sandy escreve recado no dia do aniversário do ex-marido, Lucas Lima

Sandy faz questão de homenagear o seu ex-marido, Lucas Lima, de quem se separou há mais de um ano. Ele completou 42 anos nesta sexta-feira, 11

A cantora Sandy surpreendeu ao mandar um recado para o seu ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima. Nesta sexta-feira, 11, ele fez aniversário e completou 42 anos de idade. Para celebrar a data especial, a artista fez questão de homenagear o ex.

Em um post no Instagram, ela mostrou uma foto e um vídeo dele nos parques de diversões da Disney e fez elogios para o pai do seu filho. "Hoje é dia desse “cemporcentista” profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita!! E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece!! PS: É claro que tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né? Hehehe…", disse ela.

Além disso, Sandy aproveitou o mesmo post para celebrar o aniversário da cunhada, Mônica Lima, que é esposa de Junior. "E hoje também é dia dessa cunhadinha diva maravilhosa, mulher potente, criativa, livre, corajosa, super mãe e esposa, que merece toda poesia e tudo de mais lindo do mundo", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

++ Sandy teria sido vista com suposto novo affair, diz colunista

Sandy abriu álbum de viagem

A cantora Sandy revelou que fez a segunda viagem sozinha de sua vida. A primeira experiência aconteceu há alguns meses para a Dinamarca e ela adorou a viagem. Agora, a artista repetiu a dose ao ir solo para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em um post nas redes sociais, ela contou mais detalhes sobre como foi viver isso novamente sem companhia da família. Inclusive, ela relatou que viveu alguns perrengues, mas todos superados com sucesso. Veja as fotos aqui.

"Acabei de voltar da minha segunda viagem solo… Não vou fazer textão, porque não precisa; porque já entendi que isso agora já é parte da minha vida. Vou ter que fazer com alguma frequência, já que se tornou algo precioso pra mim. Dessa vez, escolhi LA só porque eu queria ver o show da minha ídola de adolescência, @officialsarahmclachlan. E como valeu a pena! (Foi meu terceiro show dela e admiro cada vez mais.) Eu ainda pude curtir momentos deliciosos com pessoas incríveis que tenho por lá", disse ela.

E completou: "Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados, pouco sono, comida boa, ótimos encontros, teve dia de fazer quase nada… e tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aqui tô eu com mais vivências lindas pra me construir, me constituir, me ensinar sobre mim e sobre o que é a vida. Bora lá, vida linda!".