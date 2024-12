Sandy revela seus desejos para 2025: ‘Trilhar os caminhos que levam a ser feliz’

A cantora Sandy compartilhou um recado com desejos para o ano de 2025 e um vídeo fazendo yoga no jardim

A cantora Sandy compartilhou uma mensagem especial nas últimas horas de 2024. A estrela fez um post nas redes sociais para escrever os seus desejos para o ano de 2025 e ainda compartilhou um vídeo fazendo yoga no jardim de sua mansão.

Na legenda, a estrela contou o que deseja para ela e para seus seguidores no Ano Novo e encantou com a mensagem carinhosa.

"Obrigada, 2024! Que em 2025 a gente possa se conectar com quem somos. Que a gnt possa deixar pra trás tudo que não faz bem, que não acrescenta, que não nos ajuda. Tudo que faz mal pras nossas “saúdes” – a física, a mental, a espiritual", disse ela.

E completou: "Que a gente desapegue dos hábitos ruins, dos medos, das crenças limitantes, das mágoas e rancores (que só fazem mal pra quem sente), do controle (que é sempre pura ilusão), de tudo que impede a gente de ser quem a gente é. Que em 2025 a gente possa enxergar e trilhar os caminhos que levam a ser feliz!".

No ano de 2024, Sandy decidiu fazer uma pausa dos palcos após uma turnê de sucesso. Ela ainda não tem previsão para retomar os shows da carreira solo e curte os momentos em família. Inclusive, a artista foi alvo de rumores sobre a sua vida pessoal. Ela ainda não assumiu oficialmente, mas os internautas já apostam que ela está vivendo um romance com o médico Pedro Andrade. Os dois já foram vistos em eventos e viagens, mas ainda não posaram juntos em eventos públicos ou nas redes sociais.

Sandy terá novo programa na TV

A cantora Sandy vai se tornar apresentadora! Nesta sexta-feira, 25, ela confirmou que terá um programa de TV no canal Multishow, do Grupo Globo. A artista foi convidada para comandar uma atração que envolve música e entrevistas. Porém, os fãs ainda vão ter que aguardar para assistir. Isso porque a atração só estreia em 2025.

A confirmação aconteceu por meio do perfil de Sandy no Instagram após o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, revelar a novidade. Ela contou que terá cinco cantoras convidadas na atração e que está ansiosa para iniciar o projeto.

"Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o @multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse ela.

