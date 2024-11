Sandy chora ao ver a estreia do show do irmão, Junior

A cantora Sandy não segurou as lágrimas ao ver a estreia da turnê solo do seu irmão, o cantor e músico Junior. Saiba quem mais estava na plateia

A cantora Sandy esteve na plateia do show de estreia da carreira solo do irmão, o cantor e músico Junior, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na noite de sábado, 9. Ela chegou ao evento com sua família e ficou encantada com o espetáculo criado pelo irmão. Tanto que a artista não segurou as lágrimas e chorou.

Sandy foi flagrada pelos fãs enquanto estava emocionada e com lágrimas nos olhos ao ver o show de Junior. Logo depois, ela foi às redes sociais para parabenizá-lo pela estreia.

"Meu Deus, que show, Junior! Estou em êxtase até agora… Emocionando a galera e me fazendo chorar. Não posso descrever o tamanho do orgulho que eu tenho de você… Parabéns por essa realização. Parabéns por tudo, tudo que você faz, por tudo que você é! Te amo! Brilhe muito”, disse ela.

A cantora ficou em uma área de camarote no show ao lado da mãe, Noely Lima, da cunhada, Monica Benini, e do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC PRINCÍPIOS JUNIOR LIMA (@fcprincipiosjuniorlima)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SANDY GOIÂNIA (@fcsandygoiania)

Sandy terá novo programa na TV

A cantora Sandy vai se tornar apresentadora! Nesta sexta-feira, 25, ela confirmou que terá um programa de TV no canal Multishow, do Grupo Globo. A artista foi convidada para comandar uma atração que envolve música e entrevistas. Porém, os fãs ainda vão ter que aguardar para assistir. Isso porque a atração só estreia em 2025.

A confirmação aconteceu por meio do perfil de Sandy no Instagram após o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, revelar a novidade. Ela contou que terá cinco cantoras convidadas na atração e que está ansiosa para iniciar o projeto.

"Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o @multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse ela.