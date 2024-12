Sandy abre o jogo sobre especulações de sua vida amorosa

A cantora Sandy falou pela primeira vez sobre as especulações de sua vida amorosa após ser alvo de rumores de affair com médico

A cantora Sandy esteve no Prêmio Multishow na noite desta terça-feira, 3, e falou sobre os comentários envolvendo sua vida pessoal. Separada do cantor Lucas Lima há mais de um ano, ela foi alvo de rumores de que estaria namorando com o médico Pedro Andrade. Por enquanto, eles não assumiram ou negaram o romance publicamente.

Com isso, Sandy manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem. Vale lembrar ainda que Sandy e Pedro já foram flagrados em uma viagem internacional e também em evento com amigos.

Além disso, a cantora comentou seu período sabático. Ela está longe dos shows há cerca de seis meses e não tem previsão de quando voltará aos palcos. "Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. estou sempre com minha família, viajando mais. Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem colocar data limite, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso", afirmou ela.

Sandy - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

Sandy terá novo programa na TV

A cantora Sandy vai se tornar apresentadora! Nesta sexta-feira, 25, ela confirmou que terá um programa de TV no canal Multishow, do Grupo Globo. A artista foi convidada para comandar uma atração que envolve música e entrevistas. Porém, os fãs ainda vão ter que aguardar para assistir. Isso porque a atração só estreia em 2025.

A confirmação aconteceu por meio do perfil de Sandy no Instagram após o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, revelar a novidade. Ela contou que terá cinco cantoras convidadas na atração e que está ansiosa para iniciar o projeto.

"Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o @multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse ela.

