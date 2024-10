Sandy faz breve retorno aos palcos em noite especial

Depois de anunciar pausa por tempo indeterminado dos shows, a cantora Sandy reapareceu nos palcos para cantar no Patfest 2024

A cantora Sandy fez uma breve aparição nos palcos na noite desta terça-feira, 22, apenas alguns meses após anunciar uma pausa nos shows de sua carreira solo. Ela foi uma das atrações do Patfest 2024, que é um evento para celebrar a vida de Patricia Kisser - ela era esposa do músico Andreas Kisser e faleceu em decorrência de um câncer em 2022. Há alguns anos, o guitarrista do Sepultura criou um show no estilo de festival com grandes nomes da música nacional para relembrar a alegria de sua esposa.

Sandy fez questão de participar do evento por causa de sua ligação com a família Kisser. Ela é muito amiga deles e Patricia era a madrinha de Theo, filho da cantora e Lucas Lima.

O evento deste ano marcou um breve retorno de Sandy aos palcos depois de que ela anunciou um período longe dos shows de sua carreira solo. Em junho de 2024, ela fez um show de despedida em São Paulo e anunciou que ficará longe dos shows por tempo indeterminado, mas voltará no futuro.

Sandy no Patfest 2024 - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Sandy no Patfest 2024 - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Sandy no Patfest 2024 - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Sandy no Patfest 2024 - Foto: Clayton Felizardo/ Brazilnews

Sandy e Xororó no Patfest 2024 - Foto: Clayton Felizardo/ Brazilnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @sandyoficial ♾ @junior_oficial (@eternus)

Sandy fez homenagem para o ex-marido

A cantora Sandy surpreendeu ao mandar um recado para o seu ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima. No dia 11 de outubro, ele fez aniversário e completou 42 anos de idade. Para celebrar a data especial, a artista fez questão de homenagear o ex.

Em um post no Instagram, ela mostrou uma foto e um vídeo dele nos parques de diversões da Disney e fez elogios para o pai do seu filho. "Hoje é dia desse “cemporcentista” profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita!! E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece!! PS: É claro que tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né? Hehehe…", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Leia também: O que os astros dizem para Sandy? Relembre previsões para o ano da cantora