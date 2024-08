O que os astros dizem para Sandy? Relembre previsões para o ano da cantora

Previsões para a cantora Sandy apontaram como seria o ano de 2024 na vida dela de acordo com a numerologia

A cantora Sandy virou assunto na internet nos últimos dias por causa da repercussão de novos boatos envolvendo sua vida pessoal. Com isso, que tal relembrar as previsões para o ano de 2024 na vida dela?

Em janeiro de 2024, o site Gshow e o Personare compartilharam as previsões da numerologia e da astrologia para a cantora. A previsão diz que Sandy está no Ano 1 em sua trajetória durante 2024. Isso significa que, em 2023, ela esteve no Ano 9, que foi o período de encerrar ciclos - e coincidiu com o fim do casamento dela com Lucas Lima.

Com isso, em seu Ano 1, Sandy tem a chance de iniciar novos hábitos e projetos, sempre com muita criatividade. Inclusive, ela poderia iniciar um novo relacionamento romântico. Além disso, os astros apontam que ela tem mais foco em seus projetos pessoais e busca pelo equilíbrio na vida.

Outro ponto da previsão diz que ela precisará lidar com os gestos impulsivos e superar obstáculos para alcançar o sucesso em suas realizações ao longo do ano. Por fim, a previsão disse para ela cuidar do seu corpo com hábitos diários para ter um percurso com ainda mais energia.

Junior relembra a separação de Sandy e Lucas Lima

O cantor e músico Junior surpreendeu ao comentar sobre a separação da irmã, Sandy, e do ex-cunhado, Lucas Lima. Os dois anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023 e chocaram os fãs. Agora, o artista relembrou como foi a sensação de saber sobre o fim do casamento deles e também entregou como anda a amizade com o ex-cunhado.

Em entrevista para Foquinha no YouTube, Junior relembrou como foi receber a notícia de que Sandy e Lucas se separaram. "Quando eles me contaram, eles me chamaram para conversar e contar antes de sair tudo, dá aquele: ‘Caraca, mano…’. Mas ao mesmo tempo, os dois são muito maduros. Então eu lembro muito de ter tido a sensação de: ‘Meu, tenho certeza - e a maneira como eles contaram - que é com muito amadurecimento a decisão. Se for para ser o melhor para vocês, quero que sejam muito felizes’. E percebendo como eles estavam dispostos a fazer de uma maneira massa, principalmente pensando também no Theo, também veio a sensação de vamos mudar a dinâmica, mas estamos aí. Então está tudo certo”, disse ele.

Então, ele comentou que a amizade com o ex-cunhado continua a mesma e que a única que mudou a convivência, já que se encontram mais raramente. "Ele é muito figura, é engraçado demais. É totalmente família. A gente tem uma amizade. A gente se conheceu adolescente, ele é pai do meu afilhado. A gente tem uma amizade muito grande e não mudou, de verdade, não mudou depois da separação. Eles também têm um relacionamento muito massa, de muita amizade. A gente só acaba encontrando menos”, declarou.