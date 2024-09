Saiba qual é o preço do brinco que Katy Perry usou no Estrela da Casa

Em visita ao reality show Estrela da Casa, a cantora Katy Perry usa brincos de marca brasileira e chama a atenção. Saiba o preço

A cantora Katy Perry virou assunto nas redes sociais com suas reações ao visitar a casa do reality show Estrela da Casa, da Globo. Porém, um detalhe chamou a atenção: o brinco que ela usou.

A estrela apareceu com brincos prateados de uma marca brasileira. O acessório em questão é da marca Usejoias em parceria com a Boldstrap.

O brinco possui duas versões. Uma delas, a Pop Spike, é vendida por R$ 590. A outra, chamada Pop Piercing, pode ser adquirida por R$ 640. Para completar o visual, Perry usou um vestido da marca Magda Butrym, que é avaliado em R$ 8.540.

Vale lembrar que Katy Perry está no Brasil para participar do festival de música Rock in Rio no próximo final de semana. Como já estava no país nesta semana, ela foi convidada para fazer uma aparição especial no programa da Globo e aceitou.

Durante sua visita no reality show Estrela da Casa, a cantora conversou com os participantes e fez um tour pelos cômodos da residência, sempre demonstrando muita simpatia.

Katy Perry chegou ao Brasil na terça-feira, 17

A cantora Katy Perry já está em solo brasileiro! Ela desembarcou no país na manhã desta terça-feira, 17, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs.

A estrela esbanjou simpatia ao posar para selfies com os fãs e distribuir autógrafos em um aeroporto no Rio de Janeiro. Em sua chegada ao Brasil, ela esbanjou simplicidade e conforto em seu look. Perry surgiu com calça de moletom, camiseta regata e chinelos nos pés.

A artista está por aqui para realizar no show no festival de música Rock in Rio na próxima sexta-feira, 20, no Palco Mundo.

Vale lembrar que Katy Perry não vem ao Brasil desde 2018, quando realizou shows da turnê Witness: The Tour.