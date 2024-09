Katy Perry desembarca no Brasil para show em festival

Katy Perry esbanja simpatia ao ser flagrada no desembarque de aeroporto no Rio de Janeiro e chama a atenção com look simples

A cantora Katy Perry já está em solo brasileiro! Ela desembarcou no país na manhã desta terça-feira, 17, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs.

A estrela esbanjou simpatia ao posar para selfies com os fãs e distribuir autógrafos em um aeroporto no Rio de Janeiro. Em sua chegada ao Brasil, ela esbanjou simplicidade e conforto em seu look. Perry surgiu com calça de moletom, camiseta regata e chinelos nos pés.

A artista está por aqui para realizar no show no festival de música Rock in Rio na próxima sexta-feira, 20, no Palco Mundo.

Vale lembrar que Katy Perry não vem ao Brasil desde 2018, quando realizou shows da turnê Witness: The Tour.

Filha de Katy Perry

A cantora Katy Perry surpreendeu seus fãs ao mostrar o rosto da filha, Daisy Dove, de 3 anos, em uma rara aparição em público. A estrela, que é casada com o atorOrlando Bloom, exibiu a filha no telão do seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Veja a imagem aqui.

A mamãe coruja abriu uma exceção em sua decisão de preservar a identidade da filha ao tomar a decisão de apresentar a herdeira para seus fãs durante o show. O momento aconteceu quando ela se declarou para a menina. “Daisy! Eu te amo muito. Você é minha melhor amiga e estou tão feliz que você está aqui”, disse ela do palco.

Rapidamente, os fãs da cantora gravaram a imagem do telão que exibia a pequena Daisy vestida com uma fantasia da personagem Minnie Mouse e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Ainda no palco, Perry falou sobre a criação do seu atual show. “Eu criei este show após o nascimento da minha filha, Daisy Dove. Quando a conheci, foi como se todo o amor que eu sempre procurava finalmente tivesse aparecido. Ela me curou e me mostrou como brincar novamente. Portante, este show é para a criança interior de todos e para a esperança de que talvez todos pudéssemos ver a vida através dos olhos de uma criança, e como seríamos livres”, afirmou ela.