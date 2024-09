Ela foi! Katy Perry aparece no reality show Estrela da Casa

Katy Perry posa com Ana Clara antes de entrar na casa do reality show Estrela da Casa, da Globo. Assista ao vídeo!

A cantora Katy Perry está no Brasil e fez uma aparição surpresa na casa do reality show Estrela da Casa, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 18, ela apareceu no estúdio do programa após receber o convite do diretor de TV Boninho para uma participação especial.

A aparição de Katy aconteceu no gramado da casa após os participantes apertarem um botão misterioso. Ela cumprimentou a todos e deixou os cantores surpresos e emocionados com sua presença.

Antes disso, Perry posou com a apresentadora Ana Clara nos bastidores da Globo.

Katy Perry e Ana Clara - Foto: Globo/Paulo Belote

Katy Perry chegou ao Brasil na terça-feira, 17

A cantora Katy Perry já está em solo brasileiro! Ela desembarcou no país na manhã desta terça-feira, 17, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs.

A estrela esbanjou simpatia ao posar para selfies com os fãs e distribuir autógrafos em um aeroporto no Rio de Janeiro. Em sua chegada ao Brasil, ela esbanjou simplicidade e conforto em seu look. Perry surgiu com calça de moletom, camiseta regata e chinelos nos pés.

A artista está por aqui para realizar no show no festival de música Rock in Rio na próxima sexta-feira, 20, no Palco Mundo.

Vale lembrar que Katy Perry não vem ao Brasil desde 2018, quando realizou shows da turnê Witness: The Tour.