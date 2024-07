Mãe de Marília Mendonça se pronuncia sobre convites recusados ao tributo

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth deixou um recado após artistas revelarem que não participarão de show em tributo à cantora

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth Moreira se pronunciou a respeito do tributo organizado à cantora. Na última terça-feira, 30, alguns artistas revelaram que não devem participar do show em homenagem à eterna 'Rainha da Sofrência', que será realizado no dia 5 de outubro, em São Paulo.

Após a 'polêmica' tomar conta das redes sociais, Dona Ruth deixou um recado ao público. Em um vídeo enviado para o portal LeoDias, a mãe de Marília agradeceu a colaboração de todos os cantores e deixou as portas abertas à quem mudar de ideia e deseja marcar presença no evento especial.

"Deixa eu esclarecer aqui essa polêmica. Eu estou muito feliz… Passando para agradecer ao Spotify, que está fazendo essa homenagem para a Marília. Parte da renda é para a abertura do Instituto Marília Mendonça. E assim, eu convidei todos os artistas. Os que recusaram, tem os motivos deles, e eu estou passando para agradecer os que aceitaram", iniciou ela.

E completou: "E os que recusaram, se mudarem de ideia, é bem-vindo. Não tem uma polêmica sobre ‘fulano não quer ir’, não existe isso, gente, está tudo bem". O pronunciamento de Dona Ruth aconteceu logo após a dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, informarem que não estão no projeto por motivos maiores.

Durante o programa 'Fofocalizando', do SBT, Leo Dias revelou que a escolha de não participar do tributo partiu de Maiara. Segundo o jornalista, a cantora sertaneja afirmou que não tem condições psicológicas para cantar no estádio, onde a dupla, na companhia de Marília Mendonça, já fez um show com o projeto Patroas.

Ainda durante a atração, Leo Dias defendeu Maiara. "Só para vocês entenderem outra questão, esse tributo é primeiro após a morte dela. Já faz bastante tempo e tem uma importância enorme. Maiara era muito ligada a Marília, as duas [irmãs] obviamente. Mas a Maiara foi a que visivelmente no sepultamento e cortejo estava muito abalada. A grande preocupação de todos ali era com a Maiara, que é a mais sensível, a mais frágil, aquela que precisa de mais apoio emocional", disse ele, na ocasião.

