Melody fala sobre recuperação após sofrer acidente de carro: 'Aliviados'

A cantora Melody contou que segue em tratamento para se recuperar completamente após o susto em acidente junto com sua equipe

A cantora Melodypassou por um grande susto no último sábado, 20, ao sofrer um acidente de van junto com sua equipe. O veículo onde a artista estava se envolveu em uma batida com outros carros e caminhão em uma rodovia enquanto seguia para o Rio de Janeiro.

Agora, ela usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e contar como está sendo a recuperação. Em seus stories no Instagram, Melody reforçou que todos estão bem e sem ferimentos graves.

"Graças a Deus estamos bem, claro com algumas dores, mas aliviados por não ter sido pior", declarou a jovem. Em seguida, a cantora disse que alguns remédios estão ajudando em sua recuperação.

"Fiquei um pouco sumidinha hoje, mas estou me tratando, tomando os remedinhos, mas estou bem, todos estão bem", declarou Melody. Para quem não acompanhou, o acidente ocorreu enquanto a artista e sua equipe estavam a caminho do Rio para o Arraiá da Melody.

Mais cedo, em entrevista ao programa 'Tá na Hora', do SBT, a cantora deu detalhes sobre o acidente. "Gente, foi um acidente muito complexo, mas graças a Deus ninguém internado, ninguém morreu, mas todo mundo ficou com dores. Teve um [funcionário] que rompeu os ligamentos da perna, mas pelo menos todo mundo saiu vivo", afirmou.

Em seguida, Melody também falou sobre o prejuízo causado pela batida. "Tinha um caminhão na nossa frente, e o motorista do ônibus de trás veio com tudo. Nós estávamos parados na frente dele. A van ficou prensada no meio dos dois veículos. Infelizmente foi um custo de R$ 400 mil", lamentou ela.

O acidente de Melody

Ainda em entrevista ao 'Tá na Hora', a cantora falou sobre ter se machucado na batida. "Mesmo com o cinto, eu voei, eu estava atrás. Me machuquei muito, meu pescoço, minhas costas, bati minha cabeça", iniciou.

E completou: "Eu fui para o hospital, fiz exames, fiquei quatro horas no hospital, alguns dos meus músicos não conseguiram fazer o show. Eles não conseguiam ficar em pé. Graças a Deus ninguém saiu ferido, mas a van era minha forma de trabalhar, uma conquista".

No dia do acidente, Melody chegou a mostrar a van destruída em suas redes sociais. "Foi um ônibus de viagem que bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. E eu estou postando isso porque foi um livramento, está todo mundo vivo, está todo mundo bem. Graças a Deus, ninguém morreu", disse ela, na ocasião; confira mais detalhes!