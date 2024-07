Melody sofre acidente em rodovia e van fica destruída

MC Melody revelou que sofreu um acidente de van junto com sua equipe em uma rodovia ao se envolver em batida de carros

A cantora MC Melody sofreu um acidente de van neste sábado, 20, quando estava em uma rodovia com sua equipe. O veículo deles se envolveu em uma batida com outros carros e caminhão enquanto estavam indo para o Rio de Janeiro.

Ela mostrou a van destruída por meio de suas redes sociais e revelou que todos estavam bem. “Foi um ônibus de viagem que bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. E eu estou postando isso porque foi um livramento, está todo mundo vivo, está todo mundo bem. Graças a Deus, ninguém morreu”, disse ela.

Então, a artista contou que estava sentindo dor no corpo após o susto. “Estou com muita dor, estou com dor nas costas, na cabeça, meus dedos estão doendo. O Negão e o Lucas machucaram as pernas”, afirmou.

A Polícia Rodoviária Federal revelou que o acidente envolveu cerca de 10 veículos.

Van de Melody após o acidente - Foto: Reprodução / Instagram

A fortuna de Melody

A cantora Melody tem apenas 16 anos de idade e é dona de itens luxuosos. Afinal, de onde vem a fortuna dela? De acordo com o Jornal O Globo, ela fatura cerca de R$ 500 mil por mês. Inclusive, ela cobra R$ 15 mil para dar entrevistas e o pai dela já contou que a jovem não trabalha de graça.

Nas redes sociais, Melody também atua como influenciadora digital para algumas marcas, divulga suas músicas e faz shows.

Melody ostenta luxo e itens caros em sua rotina. Ela contou que sua fortuna já está na casa dos milhões de reais, mas não revelou o valor exato.

Hoje em dia, ela vive em uma mansão alugada por R$ 30 mil por mês em Arujá, no interior de São Paulo, e ela tem um carro de R$ 1,5 milhão, mesmo que ainda não possa dirigi-lo. Inclusive, ela já teve um jatinho personalizado, mas já vendeu a aeronave.