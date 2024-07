Melody revela prejuízo após acidente de trânsito: "A van ficou prensada"

A cantora Melody sofreu um acidente de trânsito no último sábado, 22, ao lado de sua equipe. Ela chocou ao revelar o prejuízo

A cantora Melody sofreu um acidente de trânsito no último sábado, 20, na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, ao lado de sua equipe. O veículo que eles estavam se envolveu em uma batida com outros carros e caminhão.

Em entrevista ao programa 'Tá na Hora', do SBT, a artista deu detalhes sobre o acidente. "Gente, foi um acidente muito complexo, mas graças a Deus ninguém internado, ninguém morreu, mas todo mundo ficou com dores. Teve um [funcionário] que rompeu os ligamentos da perna, mas pelo menos todo mundo saiu vivo", afirmou.

Melody também falou sobre o prejuízo causado pela batida. "Tinha um caminhão na nossa frente, e o motorista do ônibus de trás veio com tudo. Nós estávamos parados na frente dele. A van ficou prensada no meio dos dois veículos. Infelizmente foi um custo de R$ 400 mil. Estamos tentando entrar em contato com o pessoal do ônibus, para ver se eles vão arcar com os custos", revelou. "Ele [motorista] afirmou que não tinha visto que a van estava parada, que ele estava em alta velocidade, tentou frear e não conseguiu."

A cantora também falou sobre ter se machucado na batida. "Mesmo com o cinto, eu voei, eu estava atrás. Me machuquei muito, meu pescoço, minhas costas, bati minha cabeça. Eu fui para o hospital, fiz exames, fiquei quatro horas no hospital, alguns dos meus músicos não conseguiram fazer o show. Eles não conseguiam ficar em pé. Graças a Deus ninguém saiu ferido, mas a van era minha forma de trabalhar, uma conquista", completou.

No dia do acidente, Melody mostrou a van destruída em suas redes sociais. "Foi um ônibus de viagem que bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. E eu estou postando isso porque foi um livramento, está todo mundo vivo, está todo mundo bem. Graças a Deus, ninguém morreu", disse ela.

Melody surpreende ao publicar primeiro vídeo com o namorado

A cantora Melody aproveitou o Dia dos Namorados e surpreendeu os seguidores ao revelar que está em um relacionamento sério. O anúncio foi compartilhado através de seu perfil no Instagram, onde a artista publicou o primeiro registro ao lado do amado, Guilherme Stábile. Saiba mais!