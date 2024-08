MC Daniel é criticado por internautas após anúncio do primeiro filho; Saiba o motivo

Pai de primeira viagem, MC Daniel está à espera do primeiro filho com Lorena. O casal anunciou a gravidez em um post com mais de 2 milhões de likes

MC Daniel surpreendeu seguidores com a notícia de que será pai pela primeira vez, nesta segunda-feira (19). O bebê é fruto do relacionamento dele com Lorena Maria e a realização de um sonho do artista, que já revelou em outras ocasiões o desejo de ter um filho.

No entanto, o sonho do funkeiro dividiu opiniões. Ainda que tenha recebido comentários positivos dos admiradores, alguns internautas apontaram que Daniel fez o vídeo apenas focado nele, não mostrando muito do que a namorada pensa sobre o assunto e focando apenas na reação de pessoas próximas a ele.

"Achei muito sem noção esse vídeo do MC Daniel só mostrando a família dele e ele falando só sobre o sonho dele de ser pai. A Lorena, que é a mãe, quase nem apareceu...", opinou uma usuária do X."A Lorena Maria foi só uma coadjuvante nesse vídeo do MC Daniel e na história dele, fala sério! Ele criou a novelinha falando só dele", disparou a outra. "Não dá pra aguentar o narcisismo dele. Fez a notícia ser só sobre ele", pontuou um internauta.

Eu tava vendo o povo criticando e não imaginei que fosse tanto assim, mas a Lorena só apareceu nos primeiros 10 segundos do vídeo kkkkkkkkkkkkk https://t.co/AKzs49b7aU — Jr. (@Benelutti) August 19, 2024

Daniel falou sobre sonho de ser pai em outras ocasiões

Durante participação no Brunet Cast, Daniel já havia expressado o sonho de ser pai. Emocionado com a possibilidade, o funkeiro projetou um futuro ao lado do filho e disse que tem vontadade de ter mais deu um bebê ao longo dos anos:

“Imagina: você ser pai, ver a criança nascendo, dando educação, brincando, dando bons exemplos, passando coisas da vida... Explicando como eu venci na vida, como era minha vida, o que é certo, o que é errado... Se eu pudesse escolher entre ter um filho e não cantar mais, escolheria ter um filho ou filha. Uns cinco", disse o artista entre lágrimas.

O trecho foi um dos vídeos usados no anúncio da gravidez de Lorena.