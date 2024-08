MC Daniel anuncia que será papai pela primeira vez

MC Daniel será papai pela primeira vez! A namorada dele espera o nascimento do primeiro filho deles

O cantor MC Daniel será papai pela primeira vez! De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, a namorada dele, a atriz e empresária Lorena Maria, está grávida do primeiro filho do casal.

Inclusive, o colunista Leo Dias contou que os dois já fizeram o chá revelação para descobrirem o sexo do bebê, mas só devem contar para o público nos próximos dias.

MC Daniel está feliz com a notícia, já que sempre quis ser pai. “O maior sonho da minha vida é ser pai!”, disse ele.

Nas redes sociais, o artista mostrou um vídeo com imagens ao lado da amada. Os dois apareceram durante o exame de ultrassom, segurando um teste de gravidez positivo e também um momento de Daniel beijando a barriguinha da namorada.

Anéis luxuosos

Após aproveitar alguns dias de descanso em Fernando de Noronha com a namorada, MC Daniel desembarcou na Grécia e está curtindo bastante a viagem ao lado de amigos famosos. Na noite de quarta-feira, 14, o cantor encontrou Maya Massaferae aproveitou o clima descontraído para conversar com a influenciadora digital sobre seu estilo.

O momento entre os dois foi registrado por Maya, que se mostrou bastante alegre em encontrar o amigo no local. A famosa, por sua vez, não escondeu a surpresa ao notar as joias caríssimas que MC Daniel usava na ocasião.

"Olha ele chiquérrimo. Dani, esses anéis são uma cultura do funk ostentação", comentou a influenciadora, filmando o look do artista. "Lógico, é ouro Eu amo ouro", declarou ele, mostrando em detalhes os itens de luxo nos dedos. Curiosa, a influenciadora se arriscou a perguntar os valores dos aneis luxuosos.

MC Daniel, por sua vez, revelou o preço dos três itens em seus dedos: "Esse custa R$ 56 mil, esse é R$ 48 mil, e esse R$ 38 mil", declarou o ex-participante da 'Dança dos Famosos', apontando os anéis com seus respectivos valores.