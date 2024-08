Grávida do primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria exibe barriguinha e faz reflexão

Animada com a nova fase, Lorena Maria celebrou a gravidez do primeiro filho com Daniel através de um post, onde fez uma reflexão emocionante

MC Daniel e Lorena Maria anunciaram uma novidade emocionante aos fãs nesta segunda-feira (19): os dois serão pais em breve! Pouco depois do anúncio, a influenciadora exibiu a barriga, que já evidencia a gravidez, e compartilhou uma reflexão emocionante presente na música So I Will (100 Billion X), do grupo de louvor Hillsong, para se expressar sobre a nova fase.

"Deus da criação/ Lá no princípio/ Antes do início do tempo/ Sem nenhum ponto de referência/ Tu falaste à escuridão/ E raiou a maravilha da luz/ E ao Teu falar/ Cem bilhões de galáxias nasceram/ No soprar do seu respirar, os planetas se formaram/ Se as estrelas foram feitas pra te adorar, eu também irei Eu posso ver Teu coração em tudo que criaste Cada estrela que brilha, um sinal de fogo da graça/ Se a criação canta Teus louvores, eu também cantarei", começou a influenciadora.

No vídeo, Lorena aparece à beira do mar enquanto exibe a barriga já marcada pela gravidez. Para mostrar aos seguidores a evolução, Lorena usou um vestido coladinho ao corpo com estampa de "animal print".

"Deus de promessas/ Tu não falas em vão/ Nenhuma sílaba inútil ou vazia/ Porque uma vez que tu falaste/ Toda a natureza e a ciência/ Seguiram o som da tua voz/ E ao teu falar/ Cem bilhões de criaturas capturam o teu respirar/ Evoluindo na direção do que disseste/ Se tudo isso revela a tua natureza, eu também irei/", concluiu Lorena, acrescentando à publicação um emoji de ursinho e um coração branco, uma referência ao bebê.

O registro deixou seguidores bastante emocionados: "Que coisa linda! Venha com muita saúde, bebê", escreveu uma admiradora da influencer. "Que bênção! Te amo e vou orar sempre para que vocês estejam blindados de todo o mal", comentou a outra.

MC Daniel anuncia que será pai pela primeira vez

Antes da reflexão religiosa e emocionante de Lorena, MC Daniel surpreendeu os fãs com a novidade. Em uma publicação compartilhada com a namorada, os dois aparecem assistindo o bebê através do exame ultrassom.