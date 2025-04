Especialista reage ao desabafo de Adriane Galisteu sobre o filho adolescente: 'É um desafio'

Adriane Galisteu relatou sobre o filho na adolescência; em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame explica como lidar com esta fase

Adriane Galisteu (51) é mãe de Vittorio (14) – fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iodice (53), com quem é casada desde 2010. No ano passado, a apresentadora confessou que está enfrentando atualmente um verdadeiro desafio na maternidade: a adolescência do herdeiro. Ela conta que o filho é muito doce, mas já apresenta características típicas desta fase da vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame, especialista em adolescentes, avalia a declaração da comunicadora e fala sobre relação entre pais e filhos durante este momento da vida. Adriane Galisteu reforçou que é muito apegada a Vittorio, mas confessou sobre as principais mudanças na relação deles durante o amadurecimento do herdeiro.

"Não estou acostumada com o Vittorio mais calado, monossilábico, sempre com muito frio. Que coisa louca dos adolescentes! [...] E de repente, você vê teu filho já ficando um pouco diferente, vai dando uma angústia, vou te falar [...] Não quero ser a mãe chata, não quero ficar cobrando, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou educar?", revelou Galisteu, no ano passado, em entrevista à TV CARAS.

Segundo a psicóloga Lilian Vendrame, este pode ser um período bastante desafiador para os pais, pois os filhos começam a passar por algumas mudanças. As mães acabam sentindo porque estavam acostumadas com a fase da criança — mais afetuosa — e quando eles crescem se tornam mais reservados.

"Essa fase da vida dos adolescentes é difícil para as mães porque elas estão acostumadas com o filho criança, muito mais amoroso, mais próximo. E aí, ele se torna adolescente, muito mais distante dos pais. E é importante as mães entenderem que isso faz parte do processo e até mesmo do desafio de lidar com a adolescência", declara.

COMO LIDAR COM O FILHO NA ADOLESCÊNCIA?

A especialista reforça que, para lidar com esta fase, é muito importante que as mães de adolescentes se conscientizem do período de mudanças que acontecem com os filhos. A psicóloga menciona a importância de analisar essas transformações.

"É importante a gente colocar que realmente é um desafio lidar com adolescentes, só que a gente também pode olhar para o outro lado do tentar conhecer mais sobre a adolescência. Quais as mudanças físicas, psicológicas, hormonais, sociais que a adolescência traz", afirma.

Lilian Vendrame avalia que quanto mais os pais aprendem sobre a adolescência, mais são capazes de entender este período: "E uma pergunta interessante para fazer para os pais, até para Adriane Galisteu, se eu pudesse conversar com ela, eu perguntaria: 'Como é que foi a sua adolescência? Foi um desafio para você viver a sua adolescência?'".

"É muito legal também a gente refletir sobre a nossa própria adolescência enquanto pais, quando a gente foi adolescente", finaliza a psicóloga Lilian Vendrame ao avaliar o desabado da apresentadora Adriane Galisteu.

