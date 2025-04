Virginia Fonseca se machuca durante passeio de bicicleta em família

Poxa! Durante passeio em família, a influenciadora Virginia Fonseca contou que machucou a perna enquanto andava de bicicleta: "Maria veio correndo"

Nesta sexta-feira, 4, Virginia Fonseca usou as redes sociais para contar sobre um momento inesperado durante um passeio de bicicleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Curtindo a companhia da família, a influenciadora acabou se ferindo na perna ao frear bruscamente para evitar um incidente com uma de suas filhas.

“Eu na bicicleta, Maria veio correndo pra cima, bati minha perna em algum lugar pra parar a bike e puf. Estamos bem”, tranquilizou Virgínia. Na foto compartilhada, dá para notar o ferimento na parte de trás da canela, consequência do imprevisto no passeio.

Confira:

Virginia se machuca durante passeio de bicicleta. Foto: Reprodução/Instagram

Surto de vírus

Na última quarta-feira, 2, Virginia Fonseca publicou um desabafo em suas redes sociais ao falar sobre a saúde de seus filhos. A mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo contou que está preocupada com a quantidade de vírus que os três estão contraindo. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghiesclarece mais detalhes da situação relatada pela influenciadora digital.

"É comum que, em famílias com mais de um filho, as infecções pareçam 'pular' de uma criança para outra com facilidade. E, de fato, a convivência próxima entre irmãos é um dos principais fatores que favorecem a transmissão de vírus e bactérias dentro do ambiente doméstico. Uma simples gripe em um dos filhos pode evoluir para uma sequência de infecções entre todos da casa", destaca.

"As infecções mais comuns que circulam entre irmãos incluem resfriados, gripes, infecções de garganta, otites, conjuntivites, bronquiolites, gastroenterites e, mais recentemente, a COVID-19. O contato direto, o compartilhamento de brinquedos, talheres, toalhas ou até um simples espirro são o suficiente para espalhar o agente infeccioso", acrescenta. Confira a entrevista completa!

