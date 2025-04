Gracyanne Barbosa e Belo ainda são casados no papel: 'Estou solteira'

A musa fitness Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre a relação com Belo e esclarece como está sua vida após o BBB 25; saiba mais detalhes!

Após sua participação no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, está retomando a rotina e recebendo o carinho dos fãs depois do reality. O que mais tem chamado atenção, no entanto, é sua relação com o ex-marido, o cantor Belo. Os dois se reencontraram pela primeira vez no palco do Domingão com Huck, da TV Globo.

"Ouvir Belo é sempre muito emocionante, fico superfeliz com o carinho das pessoas pelo casal e por esse amor que vivemos. Sempre vai existir amor, do meu lado e do dele, mas vai se transformando. Carinho, respeito e amizade sempre vão existir. Foi lindo encontrá-lo no Domingão. Estava morrendo de saudade, ele também", relatou a musa ao Gshow

"A gente tem muito mais para conversar ainda, no tempo de Deus. Estou focada em colher os frutos do BBB e ele com uma carreira maravilhosa. Mas vida pessoal é coisa do futuro e ele a Deus pertence" , acrescenta a ex-BBB.

Gracyanne também afirma que está em um processo de autoconhecimento e revela que, apesar de estarem separados, ela e Belo ainda são casados legalmente. O cantor, inclusive, já está em um novo relacionamento com a modeloRayane Figliuzzi." Estou solteira já tem um ano, somos casados no papel, ainda não sentamos e conversamos . No BBB, estava fechada para um novo amor. No momento, não estou nem aberta, nem fechada. Estou me curtindo, ressignificando. Quando você passa muito tempo com uma pessoa, acaba vivendo um pouco a vida dela. Preciso de um tempo para voltar a me conhecer, viver coisas, curtir, viajar, focar na minha família, levar minha mãe para viajar", contou.

Isso não significa, porém, que Gracyanne não esteja curtindo alguns momentos da nova fase como solteira. " Sozinha a gente nunca está. Também somos filhas de Deus. Não existem muitas cantadas masculinas, desde que me separei recebo muitas cantadas femininas. Não sei se é a Pepecota que inspira. Não sou uma pessoa que sai à noite para conhecer pessoas e estou em um ambiente restrito. Não tenho muitas cantadas, mas as que tenho são suficientes", comentou a musa.

