BBB 25: Vitória Strada usa a Central do Líder para analisar estratégia de Maike

No Quarto do Líder, a atriz Vitória Strada ouviu as estratégias de Maike para o próximo Paredão e concluiu: "Não vai ceder"

Na tarde desta sexta-feira, 4, Delma dividiu com Vitória Strada os detalhes de um papo que teve com Maike mais cedo. Os dois discutiram sobre a indicação em consenso que precisarão fazer ao Paredão, mas não conseguiram se alinhar. Diante da dúvida, a Líder optou por usar o Espia BBB e acompanhar a movimentação dos rivais no Quarto Nordeste.

"Se for nesse cenário, ou você se coloca no Paredão ou você indica alguém do seu grupo... Eu vou para o Paredão, não tem problema. Se for para voltar, eu vou voltar. Se for para sair, eu vou sair com o coração em paz. Prefiro sair com o coração em paz sabendo que eu não passei por cima das coisas que eu acredito", disse Maike em conversa com Renata.

O atleta também afirmou que, na sua visão, a formação do Paredão deve incluir a indicação da Líder, o mais votado pela casa e uma escolha em conjunto entre ele e Delma. "A decisão difícil vai ser eu e a Del", prosseguiu o brother.

Com o Espia BBB ainda em funcionamento, Daniele Hypolito chegou ao Quarto do Líder e se sentou ao lado de Vitória Strada, que observava a conversa do nadador em silêncio. Assim que o tempo da escuta se encerrou, a atriz compartilhou com Dani os detalhes do papo. "Resumo da história, ele não vai ceder. Ele falou, e eu entendo ele, que se for para o Paredão, ele vai, mas não vai colocar algum dos aliados dele para se salvar", disse ela.

"A Del também não vai ceder", apontou a ginasta. "A gente espera que não", reforçou Vitória. Na sequência, Daniele confessou que prefere ser indicada ao Paredão no lugar do irmão, Diego Hypolito.

"Ela [Delma] não tem que se colocar no Paredão. Não é justo a gente deixar uma pessoa que todo mundo gosta com essa pressão no coração", completou a atleta.

"Mas também não é justo você se colocar no Paredão por conta disso", opinou a atriz. "Ninguém está lá pensando, assim: 'Ah, não, eu vou para o Paredão'. Você acha que a Renata estava falando ali para o Maike [...]: 'Me coloca para você não ir'? Não", completou.

Vale lembrar que Maike e Delma, que terminaram em segundo e terceiro lugar na rodada final da Prova do Líder de quinta-feira, 3, precisam decidir juntos quem será o indicado ao Paredão no domingo, 6. Se não entrarem em acordo, ambos estarão automaticamente na berlinda.

Assista:

Vitória Strada aciona a Central do Líder e ouve trecho de conversa de Renata e Maike. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/He5aEt27yJ — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2025

Vitória sintetiza a história para Daniele Hypolito e a ginasta responde: "Eu falei para ela, Del, se a consequência for você ir para o Paredão, de não ceder, pode citar o meu nome". #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/C5rGSRQYlZ — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2025

Vitória Strada: 💬 "Não é justo você se colocar no Paredão por conta disso (...) Nenhum dos dois lados vai ceder, nenhum dos dois lados tão pensando igual a você".

Daniele Hypolito: 💬 "Eu não quero ver meu irmão no Paredão. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/W5RIthSYkK — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2025

Quem Vitória Strada vai indicar para o paredão

A atriz Vitória Strada venceu a prova do líder na noite de quinta-feira, 3, e já sabe quem vai indicar direto para o paredão nesta sexta-feira, 4, no BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Delma, ela foi bem direta ao contar a sua decisão.

Logo depois da prova, Delma entrou no quarto com Vitória e perguntou: “Você vai indicar quem, Vitória?”. Sem pensar duas vezes, a atriz disparou: “Eu vou indicar o João Pedro”.

Vale lembrar que foi João Pedro quem a indicou para o paredão há algumas semanas e ele nunca foi para a berlinda ao longo de todo o jogo. Atualmente, os participantes estão no Top 10 da edição. O reality show já entrou no modo turbo para eliminar mais pessoas por semana até a grande final.

Leia também:BBB 25: Amiga de Deborah Secco, Vitória Strada ressalta profissionalismo da atriz