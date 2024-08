Quem é a namorada de MC Daniel? Conheça a influenciadora Lorena Maria

MC Daniel assumiu publicamente o namoro com a influenciadora e empresária Lorena Maria; saiba mais sobre a eleita do cantor

O amor está no ar para MC Daniel! Após rumores de que estaria vivendo um affair com a influenciadora digital Lorena Maria, o cantor assumiu publicamente o namoro na quarta-feira, 7, ao publicar uma foto romântica ao lado da amada em Fernando de Noronha.

Os dois estão juntos desde abril deste ano, época em que MC Daniel confirmou que estava conhecendo Lorena melhor. Apesar de terem assumido o romance somente agora, o casal nunca escondeu a paixão e já apareceram juntinhos em outros registros.

A influenciadora, inclusive, acompanhou o funkeiro em um show em Hortolandia, em São Paulo. Na ocasião, em um vídeo descontraído, MC Daniel gravou a modelo sentada ao seu lado na van que os buscaram no local da apresentação.

Mas afinal, quem é Lorena Maria? Influenciadora digital, empresária e modelo, a nova namorada de MC Daniel é carioca e tem 24 anos. A jovem começou a ganhar seguidores nas redes sociais durante seu antigo relacionamento com o funkeiro Rennan da Penha - com quem terminou em 2021.

Com o sucesso, Lorena foi conquistando cada vez mais o público e, atualmente, já soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além de seu trabalho como influenciadora, ela também é dona da 'BadGall', marca de cosméticos feitos especialmente para cabelos cacheados, e da 'BadGalMaria', marca de lingeries.

No início deste ano, a empresária foi apontada como affair do humorista Whindersson Nunes. Após trocarem alguns flertes no final de 2023, os dois chegaram a viajar juntos para a Tailândia, onde foram flagrados andando de mãos dadas.

MC Daniel presenteia namorada com item luxuoso

Recentemente, antes de assumir publicamente o romance, MC Daniel presenteou Lorena Maria com um item de grife avaliado em R$ 6 mil. Nas redes sociais, a influenciadora digital fez um post mostrando que ganhou uma sandália belíssima da marca Dolce & Gabbana; confira!