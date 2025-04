Virginia Fonseca dá presente de mais de R$ 30 mil para amigo

A digital influencer Virginia Fonseca presenteou o amigo Hebert Gomes com um item luxuoso avaliado em mais de R$ 30 mil. Confira!

Nesta sexta-feira, 4, Hebert Gomes, amigo e assessor de Virginia Fonseca está fazendo aniversário. E claro que a digital influencer não deixaria de presenteá-lo.

Em suas redes sociais, a famosa mostrou o momento em que entregou uma sacola branca para Hebert. Ao abrir, o rapaz tirou uma sacola vermelha e uma caixa luxuosa da mesma cor.

A famosa presentou um amigo com um relógio prata da grife Cartier. "Ele nem sonha que o presente dele é um relógio", disse ela, antes de entregar o "mimo".

Ao abrir o presente, Hebert esbanjou um sorrisão e revelou que já estava de olho na peça. "Ah Virginia. É aquele que eu mostrei lá na loja, né?", disse ele.

Hebert fez questão de colocar o relógio no pulso na mesma hora e ainda brincou ao dizer que usará a caixa do presente como enfeite em seu apartamento novo. No site oficial da marca, um relógio semelhante ao que Hebert ganhou está por R$ 39.600

Homenagem

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 4, a digital influencer postou várias fotos em que aparece com seu amigo e assessor Hebert Gomes.

Os dois são amigos há muito tempo e atualmente também possuem uma parceria profissional. Hebert, inclusive, é padrinho de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe. Como o rapaz está fazendo aniversário, a famosa fez questão de se declarar.

"Vem com negão, galera!!! Hoje o dia é todo dele, meu amigo do coração, que me ajuda em tudo que eu preciso, meu confidente, meu compadre, enfim, meu amigo de 10 anos. Peço a Deus que lhe dê saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso sempre, que você continue sendo esse homem honesto, parceiro e de caráter!!! Muito orgulho de ver quem o Hebert de 10 anos atrás se tornou e está se tornando, até porque vivemos em constante evolução e sei que a sua sempre será para muito melhor porque você é fo** e merece tudo de melhor que o mundo possa oferecer!!! Jaja estou chegando para a gente curtir seu dia. Te amo", escreveu ela.

