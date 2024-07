MC Daniel desabafa em show após morte trágica de seu cachorro

Momentos após anunciar a morte de seu cachorro de estimação, MC Daniel agradeceu o respeito e acolhimento: 'Tentando ficar feliz'

Em meio a perda de seu cachorro, MC Daniel precisou seguir com a agenda de compromissos e realizou um show durante a madrugada desta sexta-feira, 19, em Fortaleza, no Ceará. Horas antes, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' lamentou a morte trágica de seu animalzinho de estimação.

De acordo com o cantor, Cléber, como era chamado o pet, faleceu acidentalmente na última terça-feira, 16, após se afogar na piscina. Durante a apresentação no festival Fortal 2024, MC Daniel fez um breve desabafo e agradeceu o carinho e força do público por ajudá-lo a seguir com o trabalho.

"Muito obrigado pelo respeito. Prometo dar o meu melhor. Eu que amo vocês, vocês são fod*! Meu cachorrinho faleceu hoje. Estou tentando ficar feliz, fazer com que tudo fique bem e vocês vão me ajudar com isso. Fechou? Posso contar com vocês?", declarou o artista ao aos fãs presentes no show.

Antes de realizar a apresentação, através das redes sociais, o funkeiro contou que estava recebendo ataques na web após anunciar a morte do cachorro, adotado há cerca de 1 mês. Segundo MC Daniel, internautas apontaram 'falta de atenção' com o pet devido a fatalidade.

"Entrem nos comentários da publicação e tenham certeza de que o mundo está cada vez pior e perdido. As pessoas perderam a noção do que fazem e escrevem. Queriam que eu salvasse ele sem estar em casa? Eu fiz de propósito então?", desabafou ele.

Em seguida, o artista fez um desabafo sobre como se sente chateado em lidar com o assédio das redes sociais sendo uma pessoa pública: "Cada dia (que se passa), me sinto mais desanimado e com vontade de largar tudo, viver somente para a minha família, longe dessa negatividade".

MC Daniel lamenta morte de cachorro - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel homenageia cachorro da família

Daniel contou aos seguidores que o filhote estava criando hábitos semelhantes ao do outro cachorro da família, entre eles, o de beber água na piscina, o que fez com que ele caísse e não fosse notado pelas pessoas que estavam ao redor:

"Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorros e os tem como filhos sabe como é. Eu sempre amei mais cachorro do que gente, te amo meu filho, e fazia exatamente 1 mês que estava comigo, eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim, que era perfeita em todos os momentos como você foi", escreveu o artista em um trecho da publicação.