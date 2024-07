MC Daniel lamenta comentários de ódio sobre morte de cachorro

Nesta quinta-feira (18), MC Daniel lamentou nas redes a morte de seu cachorro de estimação causada por um afogamento na piscina

MC Daniel se surpreendeu negativamente com alguns comentários recebidos por ele, após compartilhar uma fatalidade que ocorreu com seu cachorro, nesta quinta-feira (18). O funkeiro anunciou que o filhote, adotado recentemente, morreu afogado após cair na piscina de sua casa. No entanto, apesar do acolhimento de amigos e seguidores, o artista foi criticado por internautas que apontaram falta de atenção por parte de Daniel.

"Entrem nos comentários da publicação e tenham certeza de que o mundo está cada vez pior e perdido. As pessoas perderam a noção do que fazem e escrevem. Queriam que eu salvasse ele sem estar em casa? Eu fiz de propósito então?", desabafou o funkeiro.

O filhote, que recebeu o nome de Cléber, morreu na última terça-feira (15), como relatou o artista. No entanto, Daniel estava em uma viagem na França, em Sait-Tropez, acompanhado de amigos célebres, como Anitta e Bruna Griphão.

Em seguida, o artista fez um desabafo sobre como se sente chateado em lidar com o assédio das redes sociais sendo uma pessoa pública: "Cada dia (que se passa), me sinto mais desanimano e com vontade de largar tudo, viver somente para a minha família, longe dessa negatividade.

MC Daniel desabafa sobre comentários negativos em publicação de luto por cachorro (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a homenagem de Daniel ao cachorro da família, Cléber

Daniel contou aos seguidores que o filhote estava criando hábitos semelhantes ao do outro cachorro da família, entre eles, o de beber água na piscina, o que fez com que ele caísse e não fosse notado pelas pessoas que estavam ao redor:

"Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorros e os tem como filhos sabe como é. Eu sempre amei mais cachorro do que gente, te amo meu filho, e fazia exatamente 1 mês que estava comigo, eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim, que era perfeita em todos os momentos como você foi", escreveu o artista na publicação.