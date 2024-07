MC Daniel lamenta morte de seu cachorro e faz alerta: "É perigoso"

MC Daniel deu detalhes sobre a morte de seu cachorro de estimação e alertou: "Para que vocês não sintam a dor que estou sentindo"

MC Daniel usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para revelar aos seus seguidores que seu cachorro de estimação morreu.

O funkeiro postou fotos e vídeos do animalzinho no feed do Instagram, e além de lamentar a sua perda, aproveitou para fazer um alerta, já que o cachorro morreu afogado após cair na piscina. "Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorro e os tem como filhos sabem como é", desabafou.

"Eu sempre amei mais cachorro do que gente, te amo meu filho, e fazia exatamente 1 mês que estava comigo, eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim, que era perfeita em todos os momentos como você foi", acrescentou.

Depois, Daniel falou sobre o acidente. "Há 2 dias aconteceu um acidente onde ele aprendeu abrir a porta com o focinho e caiu na piscina tentando beber água, ele era muito pequenininho e imitava tudo que meu outro cachorro fazia por isso agiu assim, a água da piscina não estava 100% cheia e ele caiu e se afogou. Tô postando isso aqui com intuito de alertar vocês sobre como é perigoso animais e crianças perto da piscina, e pra que vocês não sintam a dor que estou sentindo, de perder alguém especial, e de coração puro, que te ama incondicionalmente sem saber se você é bonito ou feio se você é famoso ou anônimo."

"Enfim, só postando aqui porque muitas pessoas criaram apego a ele também, e hoje quando cheguei em casa, vocês iriam me perguntar porque eu não gravei ele. Vai ficar tudo bem, foi um anjo que veio pra iluminar minha vida, e no tempo certo Deus quis ele ao lado dele no céu porque ele era perfeito. Te amo meu filho, sentirei muito a sua falta, e nunca me esquecerei do seu amor, você era especial", finalizou.

Confira:

MC Daniel lamenta morte de seu cachorrinho - Reprodução/Instagram

MC Daniel posa com Anitta e dá aviso aos seguidores sobre relação com ela

Na última terça-feira, 16, MC Daniel abriu o álbum de viagem a França ao lado da amiga, a cantora Anitta. Ainda que os cliques fofos da dupla tenham encantado os fãs dos artistas, Daniel alertou eles de que as fotos se tratavam de registros entre amigos, proibindo-os de criar um "ship" entre os dois.

"Proibido shippar", escreveu o artista na legenda da publicação. Nas imagens, os amigos aparecem juntinhos na área externa de uma mansão. A palavra "shippar" vem de "ship", um termo em inglês usado por internautas para se referirem a duas pessoas que não são um casal, mas que deveriam ser. Confira!