Marido de Sasha, João Lucas revela que usa figurinos de Xuxa: 'Referência'

Marido de Sasha Meneghel, o cantor João Lucas contou que a sogra, Xuxa, disponibilizou seu acervo de looks e itens de cenários

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, não esconde o quanto admira a sogra, Xuxa Meneghel. Em entrevista ao podcast 'PodDelas', o artista revelou que a eterna 'Rainha dos Baixinhos' disponibilizou seu acervo de looks para ele utilizá-lo em seus clipes.

Ao longo do bate-papo com Tata Estaniecki, o companheiro de Sasha não poupou elogios à Xuxa. "Não é porque é minha sogra, mas ela é f*da. Não tem como um artista pop brasileiro ou latino não tê-la como referência", iniciou João Lucas.

No clipe 'Minuto de Saudade', que contou com a direção da atriz Bruna Marquezine, o artista fez uso de um cajado de apresentador de circo, que pertenceu a Xuxa. "Nesse universo lúdico que eu quis explorar [no clipe], não tem como não olhar para a trajetória dela", explicou ele.

"Ela acabou de reformar um galpão enorme que tem vários itens do cenário, tem a nave! E tem outro acervo só de figurinos dela e dos bailarinos. Tem muita coisa que roubaram, que pegou fogo, mas tem muita coisa boa", relatou o marido de Sasha Meneghel, entregando que o próximo clipe também contará com itens de cenários da sogra.

Recentemente, Xuxa surpreendeu João Lucas ao vivo durante participação do cantor no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo. Na ocasião, a apresentadora mandou um recado carinhoso ao genro.

"Acho que a Sasha tem que agradecer a mim, porque é um pedido de sogra, é um pedido de mãe para Deus. Eu queria tanto que ele olhasse carinhosamente para minha filha, que tivesse um olhar apaixonado, para encher ela de música, de poesia. Pronto, aí vem o João. Eu fico brincando que para ser anjo só faltam as asas", declarou Xuxa em um video.

"Mas o João também tem um lado que não é muito anjo, não. Mas, quando ele está aqui em casa, enche a casa com música, vive cantando, cantarolando. Esse olhar carinhoso, afetuoso, apaixonado que ele tem pela minha filha, me mata. Então, eu amo de paixão isso", completou a mãe de Sasha.

Luciano Szafir faz visita em ateliê de Sasha

Nos últimos dias, Luciano Szafir separou um tempo para visitar o ateliê da marca de roupas da filha, Sasha Meneghel, fruto do antigo relacionamento com Xuxa Meneghel. Nas redes sociais, o ator deixou os fãs encantados ao posar ao lado da modelo.

Por meio dos Stories de seu perfil oficial no Instagram, Luciano publicou uma foto recebendo um abraço de Sasha. No registro, a dupla aparece sorridente, com direito a um spoiler da nova coleção da marca. "Passeio no ateliê da filhota essa semana, gente, a coleção nova está lindaaaa, aguardem", escreveu ele; confira mais detalhes!