Xuxa Meneghel enche o genro João Lucas de elogios: 'Amo de paixão'

Xuxa Meneghel fez questão de elogiar e se declarar ao genro João Lucas, marido de Sasha Meneghel, que retribuiu o carinho da sogra

Nesta segunda-feira, 15, Sasha Meneghel e o marido João Lucas marcaram presença no programa Encontro, exibido pela Rede Globo. Na ocasião, o casal foi surpreendido por um vídeo mais do que especial gravado por Xuxa Meneghel.

No recado, Xuxa fez questão de se elogiar e se declarar para o genro. "Acho que a Sasha tem que agradecer a mim, porque é um pedido de sogra, é um pedido de mãe para Deus. Eu queria tanto que ele olhasse carinhosamente para minha filha, que tivesse um olhar apaixonado. E ela curtia muito o fato de o Ju também fazer música para mim para encher ela de música, de poesia. Pronto, aí vem o João. Eu fico brincando que para ser anjo só faltam as asas. Mas o João também tem um lado que não é muito anjo, não. Mas, quando ele está aqui em casa, enche a casa com música, vive cantando, cantarolando. Esse olhar carinhoso, afetuoso, apaixonado que ele tem pela minha filha, me mata. Então, eu amo de paixão isso", disse ela.

João retribuiu o carinho e contou que se dá muito bem com a sogra. "Eu sempre quis ter um bom relacionamento com a família da pessoa com quem eu me casasse, sempre idealizei isso, acho que é muito complexo quando você se une com alguém, né? É uma união com todos os aspectos. E eu sempre soube e percebi, na verdade, a gente namorando, um ótimo relacionamento dela com a mãe dela. E aí foi acontecendo, sabe? Eu fui ficando cada vez mais próximo e hoje a gente é assim. Eu tenho muito isso com a minha sogra, eu acho isso muito especial. A gente se olha, a gente já sabe o que a gente quer rir, o que a gente quer falar, a piada que a gente quer soltar", disse ele.

Para completar, João ainda encheu Xuxa de elogios. "A Xuxa é uma pessoa muito verdadeira, intensa e honesta. Tudo que eu faço, que eu levo para ela, eu acredito fielmente se ela diz gostar ou não. E ela falar isso a meu respeito me pegou de surpresa. Fiquei emocionado, porque tenho muito carinho por ela", afirmou. João Lucas e Sasha se casaram há três anos.

Fofura

A cachorrinha de estimação de Xuxa Meneghel, Doralice, tirou risadas da família com uma atitude fofa durante o treino da tutora e de Sasha. No registro compartilhado pela apresentadora, o cãozinho aparece "acompanhando" o alongamento entre mãe e filha, uma atitude inesperada.

"Na hora em que levanto peso, a Doralice fica sentadinha no meu colo, mas na hora do alongamento, olha ela querendo fazer também. Agora, danou-se, ela vai querer malhar comigo", brincou a apresentadora na legenda da publicação.